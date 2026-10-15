рф атакувала енергооб’єкт, частина Києва і області залишилася без світла - Міненерго
Київ • УНН
Через атаку РФ на енергооб’єкт частина споживачів у Києві та області залишилася без світла. Відновлення почнуть після дозволу безпекових умов.
Частина Києва і області залишилася без світла через атаку рф на енергооб’єкт. Енергетики почнуть відновлення, як дозволять безпекові умови. Про це повідомляє Міністерство енергетики, передає УНН.
"Внаслідок чергової російської атаки на об’єкт критичної енергетичної інфраструктури – в окремих районах Києва та області частина споживачів залишилась без світла", - повідомили в Міненерго.
У відомстві додали, що бригади оперативно розпочнуть відновлення електропостачання щойно дозволять безпекові умови, бригади оперативно розпочнуть відновлення електропостачання.
"Енергетики роблять все можливе для якнайшвидшого відновлення світла", - додали в Міненерго.
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Як повідомили у Волинській ОВА, уламками збитого безпілотника в Луцькій громаді були пошкоджені лінії електропередач. У зв’язку з цим є перебої з електро- та водопостачання.