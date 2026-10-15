Лінії електропередач пошкоджені уламками збитого безпілотника - що відомо про перебої зі світлом та водою у Луцьку

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Уламками збитого безпілотника в Луцькій громаді були пошкоджені лінії електропередач. У зв’язку з цим є перебої з електро- та водопостачання. Про це повідомив голова Волинської ОВА Роман Романюк і додав, що аварійні бригади вже працюють, передає УНН.

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За словами Романюка, під час вечірніх повітряних тривог в повітряному просторі Волині перебувало три реактивні шахеди. Усі ворожі цілі були знищені.

Водночас уламками збитого безпілотника в Луцькій громаді були пошкоджені лінії електропередач. У зв’язку з цим є перебої з електро- та водопостачання. Аварійні бригади вже працюють. Також вживаємо заходів для відновлення подачі води - повідомив Романюк.

За його словами, атаки ворожих дронів на область не припиняються.

В повітряному просторі держави ще досить багато засобів ураження, тому наполегливо рекомендую не ігнорувати сигнали тривоги та йти в укриття.

Атака реактивних "шахедів" залишила Луцьк без світла та води