Лінії електропередач пошкоджені уламками збитого безпілотника - що відомо про перебої зі світлом та водою у Луцьку
Київ • УНН
На Волині знищили три реактивні "Шахеди". У Луцькій громаді уламки пошкодили електромережі, аварійні бригади відновлюють послуги.
Уламками збитого безпілотника в Луцькій громаді були пошкоджені лінії електропередач. У зв’язку з цим є перебої з електро- та водопостачання. Про це повідомив голова Волинської ОВА Роман Романюк і додав, що аварійні бригади вже працюють, передає УНН.
Деталі
За словами Романюка, під час вечірніх повітряних тривог в повітряному просторі Волині перебувало три реактивні шахеди. Усі ворожі цілі були знищені.
Водночас уламками збитого безпілотника в Луцькій громаді були пошкоджені лінії електропередач. У зв’язку з цим є перебої з електро- та водопостачання. Аварійні бригади вже працюють. Також вживаємо заходів для відновлення подачі води
За його словами, атаки ворожих дронів на область не припиняються.
В повітряному просторі держави ще досить багато засобів ураження, тому наполегливо рекомендую не ігнорувати сигнали тривоги та йти в укриття.
Атака реактивних "шахедів" залишила Луцьк без світла та води15.10.26, 21:15 • 8594 перегляди