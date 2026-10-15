Атака реактивних "шахедів" залишила Луцьк без світла та води
Київ • УНН
Російська армія атакувала Луцьк реактивними "шахедами". У місті зникли електропостачання та вода.
Армія рф атакувала Луцьк реактивними "шахедами", внаслідок чого у місті зникло світло та вода, передає УНН.
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Як повідомляють місцеві пабліки, реактивний "шахед" вдарив по Луцьку, внаслідок чого у місті зникло світло та вода.
Повітряні сили повідомляли про атаку "шахедів" у напрямку Луцька.
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