Атака реактивных "шахедов" оставила Луцк без света и воды

Армия рф атаковала Луцк реактивными "шахедами", в результате чего в городе исчезли свет и вода, передает УНН.

Детали

Как сообщают местные паблики, реактивный "шахед" ударил по Луцку, в результате чего в городе исчезли свет и вода.

Воздушные силы сообщали об атаке "шахедов" в направлении Луцка.

Напомним

Завтра, 16 октября, в части регионов Украины будут действовать графики.