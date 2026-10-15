Атака реактивных "шахедов" оставила Луцк без света и воды
Киев • УНН
Российская армия атаковала Луцк реактивными "шахедами". В городе исчезли электричество и вода.
Армия рф атаковала Луцк реактивными "шахедами", в результате чего в городе исчезли свет и вода, передает УНН.
Детали
Как сообщают местные паблики, реактивный "шахед" ударил по Луцку, в результате чего в городе исчезли свет и вода.
Воздушные силы сообщали об атаке "шахедов" в направлении Луцка.
Напомним
Завтра, 16 октября, в части регионов Украины будут действовать графики.