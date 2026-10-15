$44.980.1050.350.09
ukenru
17:02 • 7248 перегляди
Місяць ударів може залишити три мегаполіси України без світла, води й тепла: NYT розкрило плани росії
16:33 • 10387 перегляди
16 жовтня частину областей України чекають графіки відключення - скільки черг буде без світла
15:55 • 13391 перегляди
Зникла вода після обстрілу чи блекауту: як знайти безпечне джерело та правильно зберігати запаси
15:40 • 11341 перегляди
росія випустила по Україні майже 1000 дронів "від початку доби вчора і дотепер" - ЗеленськийVideo
15:14 • 12213 перегляди
Україна вичерпала запаси ракет до систем Patriot - ЗМІ
14:54 • 11856 перегляди
Навчання під час тривалих повітряних тривог - яке рішення ухвалив уряд і що воно змінить
14:20 • 12236 перегляди
Лагард може достроково залишити посаду голови Європейського центробанку - чим займатиметься
Ексклюзив
14:05 • 11494 перегляди
Чи можна вакцинуватися від грипу вагітним і матерям, які годують: відповідь лікаря
Ексклюзив
13:50 • 11100 перегляди
Скасування пільг на посилки до 150 євро - коли варто очікувати збільшення цін на товари на маркетплейсах
Ексклюзив
13:05 • 21827 перегляди
Цикорій: чим він корисний для травлення та кому варто вживати його обережно
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+9°
3.3м/с
68%
756мм
Популярнi новини
На російському аеродромі "Нептуном" знищили шість Су-34М - ВМС15 жовтня, 08:00 • 31554 перегляди
Рада cхвалила ПДВ на посилки до €15015 жовтня, 08:26 • 49097 перегляди
Справа про медичну недбалість лікарів Odrex: як затягування суду може допомогти обвинуваченим уникнути відповідальності
Ексклюзив
15 жовтня, 08:40 • 65113 перегляди
Літак легендарної авіаторки Амелії Ергарт можуть знайти після 89 років пошуківPhoto15 жовтня, 10:11 • 38054 перегляди
Лідери ЄС збираються закликати Зеленського стримати критику Трампа - FT15 жовтня, 11:07 • 19558 перегляди
Публікації
Зникла вода після обстрілу чи блекауту: як знайти безпечне джерело та правильно зберігати запаси15:55 • 13402 перегляди
Цикорій: чим він корисний для травлення та кому варто вживати його обережно
Ексклюзив
13:05 • 21835 перегляди
ВМС знищили чотири літаки Су-34, ще два було уражено - що відомо про носій КАБів, яким тероризують УкраїнуPhotoVideo12:19 • 25564 перегляди
Не потрібно руйнувати те, що працює: Аерокосмічна асоціація попереджає про ризики для авіагалузі через зміни до правил бронюванняPhoto
Ексклюзив
15 жовтня, 10:58 • 40046 перегляди
Справа про медичну недбалість лікарів Odrex: як затягування суду може допомогти обвинуваченим уникнути відповідальності
Ексклюзив
15 жовтня, 08:40 • 65218 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Антоніу Кошта
Ярослав Железняк
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Брюссель
Іран
Реклама
УНН Lite
Rockstar показали фінальний трейлер GTA VI перед релізом гри Video14:07 • 7566 перегляди
Літак легендарної авіаторки Амелії Ергарт можуть знайти після 89 років пошуківPhoto15 жовтня, 10:11 • 38149 перегляди
Після 20 років шлюбу: розлучення Ніколь Кідман і Кіта Урбана знову опинилося в центрі уваги15 жовтня, 03:06 • 66545 перегляди
Зірка "Людини-павука" провів весілля власної колишньої дружини – серед гостей був Ді КапріоPhoto15 жовтня, 02:06 • 63260 перегляди
Бред Пітт влаштував романтичне побачення у Парижі та здивував своїм виглядомPhoto15 жовтня, 01:07 • 61517 перегляди
Актуальне
Starlink
MIM-104 Patriot
Financial Times
The New York Times
Опалення

16 жовтня частину областей України чекають графіки відключення - скільки черг буде без світла

Київ • УНН

 • 10396 перегляди

16 жовтня в частині регіонів діятимуть графіки обмежень для бізнесу й усіх споживачів. Причина — атаки рф на енергооб’єкти.

16 жовтня частину областей України чекають графіки відключення - скільки черг буде без світла

Завтра, 16 жовтня, у частині регіонів України будуть діяти графіки. Як повідомили в Укренерго, вимикати будуть від 0,5 до 2 черг, передає УНН.

Як будуть застосовуватись заходи обмеження споживання: 

  • 06:00 – 23:59 – графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу;
    • 06:00 – 23:59 – графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 0,5 до 2 черг).

      У компанії наголосили, що причина запровадження обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

      Коли світло з’являється за графіком – будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо 

      - наголосили в Укренерго.

      Зеленський: рф атакувала 39 балістиками та понад 120 дронами, під ударом була енергетика14.10.26, 09:00 • 29585 переглядiв

      Антоніна Туманова

      СуспільствоВійна в УкраїніЕкономіка
      Графіки відключень електроенергії
      Енергетика
      Відключення світла
      Блекаут 
      Електроенергія
      Укренерго
      Україна