16 жовтня частину областей України чекають графіки відключення - скільки черг буде без світла

Завтра, 16 жовтня, у частині регіонів України будуть діяти графіки. Як повідомили в Укренерго, вимикати будуть від 0,5 до 2 черг, передає УНН.

Як будуть застосовуватись заходи обмеження споживання:

06:00 – 23:59 – графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу;

06:00 – 23:59 – графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 0,5 до 2 черг).

У компанії наголосили, що причина запровадження обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Коли світло з’являється за графіком – будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо - наголосили в Укренерго.

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