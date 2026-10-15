16 жовтня частину областей України чекають графіки відключення - скільки черг буде без світла
Київ • УНН
16 жовтня в частині регіонів діятимуть графіки обмежень для бізнесу й усіх споживачів. Причина — атаки рф на енергооб’єкти.
Завтра, 16 жовтня, у частині регіонів України будуть діяти графіки. Як повідомили в Укренерго, вимикати будуть від 0,5 до 2 черг, передає УНН.
Як будуть застосовуватись заходи обмеження споживання:
- 06:00 – 23:59 – графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу;
- 06:00 – 23:59 – графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 0,5 до 2 черг).
У компанії наголосили, що причина запровадження обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.
Коли світло з’являється за графіком – будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо
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