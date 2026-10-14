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Зеленський: рф атакувала 39 балістиками та понад 120 дронами, під ударом була енергетика

Київ • УНН

 • 2692 перегляди

росіяни атакували енергетику й інфраструктуру Києва, області та Харкова. Без електрики залишилися щонайменше 600 тисяч людей.

Зеленський: рф атакувала 39 балістиками та понад 120 дронами, під ударом була енергетика

рф у ніч на 14 жовтня атакувала 39 балістиками та понад 120 дронами, під ворожим ударом була енергетика і критична інфраструктура. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський у соцмережах, пише УНН.

За цю ніч росіяни застосували 39 балістик і більше 120 ударних дронів та баражуючих боєприпасів проти нашої енергетики і критичної інфраструктури в Києві, в Київській області та в Харкові. Прицільний російський балістичний удар саме по енергетиці, щодо якої Президент Америки визначив припинення вогню. Удар абсолютно свідомий і показовий масштабністю – такої демонстративної неповаги росії до Америки ще не було. росія не вважає заяви Президента Америки сильними. Щонайменше 600 тисяч людей зараз, на жаль, без електрики. Можуть бути й більші відключення. На жаль, є відчутні пошкодження обʼєктів та обладнання на 26 елементах нашого електроенергетичного комплексу і на чотирьох об’єктах нафтогазового комплексу. Я вдячний ремонтним бригадам, усім українським енергетикам, працівникам ДСНС України за всі зусилля для ліквідації наслідків цього російського удару. На жаль, є жертви і поранені

- написав Зеленський.

Президент зазначив:

Ми просимо Америку та КОЖНОГО у світі, хто не заплющує очі на реальність, відреагувати, і відреагувати жорстко. росія змарнувала можливість деескалації та чітко обрала продовжувати свою божевільну війну на знищення. Ми просимо Президента Трампа ввести СИЛЬНІ санкції проти росії, тим більше закон Ліндсі Грема, який був нещодавно ухвалений і підписаний, це дозволяє та регламентує. Президент Америки має всі сильні й достатні інструменти, щоб наблизити мир завдяки силі, справедливості і тиску на агресора. Ми просимо надати Україні додаткові пакети протиракет для "пeтріотів". Ми абсолютно справедливо кажемо Сполученим Штатам, Європі і всім нашим партнерам, що жодна країна світу не повинна залишатись наодинці проти такого неадекватного і провоєнного субʼєкта, як росія. Я вдячний усім, хто допомагає Україні! Мир може прийти тільки завдяки силі, і ми просимо Америку згадати цей рейганівський принцип. Слава Україні!

Кількість загиблих через нічну атаку на Київ зросла до трьох14.10.26, 07:14 • 10004 перегляди

Юлія Шрамко

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