Зеленский: рф атаковала 39 баллистиками и более чем 120 дронами, под ударом была энергетика

рф в ночь на 14 октября атаковала 39 баллистическими ракетами и более чем 120 дронами, под вражеским ударом оказались энергетика и критическая инфраструктура. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский в соцсетях, пишет УНН.

За эту ночь россияне применили 39 баллистических ракет и более 120 ударных дронов и барражирующих боеприпасов против нашей энергетики и критической инфраструктуры в Киеве, Киевской области и Харькове. Прицельный российский баллистический удар именно по энергетике, в отношении которой Президент Америки определил прекращение огня. Удар абсолютно сознательный и показательный по своим масштабам — такого демонстративного неуважения россии к Америке ещё не было. россия не считает заявления Президента Америки сильными. Как минимум 600 тысяч человек сейчас, к сожалению, без электричества. Отключения могут быть и более масштабными. К сожалению, есть ощутимые повреждения объектов и оборудования на 26 элементах нашего электроэнергетического комплекса и на четырёх объектах нефтегазового комплекса. Я благодарен ремонтным бригадам, всем украинским энергетикам, работникам ГСЧС Украины за все усилия по ликвидации последствий этого российского удара. К сожалению, есть погибшие и раненые — написал Зеленский.

Президент отметил:

Мы просим Америку и КАЖДОГО в мире, кто не закрывает глаза на реальность, отреагировать, и отреагировать жёстко. россия упустила возможность деэскалации и чётко выбрала продолжать свою безумную войну на уничтожение. Мы просим Президента Трампа ввести СИЛЬНЫЕ санкции против россии, тем более закон Линдси Грэма, который недавно был принят и подписан, это позволяет и регламентирует. Президент Америки имеет все сильные и достаточные инструменты, чтобы приблизить мир благодаря силе, справедливости и давлению на агрессора. Мы просим предоставить Украине дополнительные пакеты противоракет для "пэтриотов". Мы абсолютно справедливо говорим Соединённым Штатам, Европе и всем нашим партнёрам, что ни одна страна мира не должна оставаться один на один с таким неадекватным и провоенным субъектом, как россия. Я благодарен всем, кто помогает Украине! Мир может прийти только благодаря силе, и мы просим Америку вспомнить этот рейгановский принцип. Слава Украине!

Число погибших в результате ночной атаки на Киев возросло до трех