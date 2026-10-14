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Число погибших в результате ночной атаки на Киев возросло до трех

Киев • УНН

 • 19820 просмотра

В результате баллистической атаки на Киев погибли три человека. Ударами повреждены энергообъекты и дома.

Число погибших в результате ночной атаки на Киев возросло до трех

Количество погибших в результате атаки на Киев в ночь на 14 октября возросло до трех. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко, информирует УНН.

Подробности

По его словам, в Голосеевском районе погиб один человек.

Атака баллистическими ракетами на столицу продолжается. Находитесь в укрытиях!

- призвал Кличко.

Он также рассказал, что ночью враг ударил по нескольким энергообъектам столицы.

Тем временем ГСЧС показала последствия вражеских ударов по Киеву. По словам спасателей, ликвидация последствий российского обстрела продолжается в трех районах столицы.

Напомним

Враг вечером во вторник, 13 октября, атаковал Киев. В Деснянском районе  баллистическая ракета попала в 9-этажный дом и складское здание.

Баллистическая атака на Киев: прогремели как минимум четыре взрыва14.10.26, 06:30 • 6602 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Война в УкраинеКиев
Взрывы
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Виталий Кличко
Украина
Киев