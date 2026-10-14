Число погибших в результате ночной атаки на Киев возросло до трех
Киев • УНН
В результате баллистической атаки на Киев погибли три человека. Ударами повреждены энергообъекты и дома.
Количество погибших в результате атаки на Киев в ночь на 14 октября возросло до трех. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко, информирует УНН.
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По его словам, в Голосеевском районе погиб один человек.
Атака баллистическими ракетами на столицу продолжается. Находитесь в укрытиях!
Он также рассказал, что ночью враг ударил по нескольким энергообъектам столицы.
Тем временем ГСЧС показала последствия вражеских ударов по Киеву. По словам спасателей, ликвидация последствий российского обстрела продолжается в трех районах столицы.
Напомним
Враг вечером во вторник, 13 октября, атаковал Киев. В Деснянском районе баллистическая ракета попала в 9-этажный дом и складское здание.
Баллистическая атака на Киев: прогремели как минимум четыре взрыва14.10.26, 06:30 • 6602 просмотра