Балістична атака на Київ: ракета влучила у 9-поверхівку

Ворог увечері у вівторок, 13 жовтня, атакував Київ. Про це повідомляє УНН.

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О 22:40 Повітряні сили попередили про пуск балістики на Київ.

Згодом столичний міський голова Віталій Кличко повідомив про влучання на лівобережжі Києва.

У Деснянському районі влучання в 9-поверховий будинок. Є пожежа. Екстрені служби прямують на місце. ... Також у Деснянському районі, внаслідок атаки ворога, палає складська будівля. - написав Кличко.

Тим часом місцеві пабліки інформують про масштабну пожежу у житловому будинку після влучення балістичної ракети в Деснянському районі Києва, "є серйозні руйнування".

Нагадаємо

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