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Балістична атака на Київ: ракета влучила у 9-поверхівку

Київ • УНН

 • 7630 перегляди

У Деснянському районі Києва балістична ракета влучила у 9-поверховий будинок і складську будівлю. Спалахнули пожежі.

Балістична атака на Київ: ракета влучила у 9-поверхівку

Ворог увечері у вівторок, 13 жовтня, атакував Київ. Про це повідомляє УНН.

Деталі

О 22:40 Повітряні сили попередили про пуск балістики на Київ.

Згодом столичний міський голова Віталій Кличко повідомив про влучання на лівобережжі Києва.

У Деснянському районі влучання в 9-поверховий будинок. Є пожежа. Екстрені служби прямують на місце. ... Також у Деснянському районі, внаслідок атаки ворога, палає складська будівля.

- написав Кличко.

Тим часом місцеві пабліки інформують про масштабну пожежу у житловому будинку після влучення балістичної ракети в Деснянському районі Києва, "є серйозні руйнування".

Нагадаємо

Армія рф у вівторок, 13 жовтня, атакувала безпілотником офісну будівлю в Києві.

США не повідомили Україну про удар по Києву через погані погодні умови - ЗМІ13.10.26, 20:29 • 3602 перегляди

Вадим Хлюдзинський

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