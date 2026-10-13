Балістична атака на Київ: ракета влучила у 9-поверхівку
Київ • УНН
У Деснянському районі Києва балістична ракета влучила у 9-поверховий будинок і складську будівлю. Спалахнули пожежі.
Ворог увечері у вівторок, 13 жовтня, атакував Київ. Про це повідомляє УНН.
Деталі
О 22:40 Повітряні сили попередили про пуск балістики на Київ.
Згодом столичний міський голова Віталій Кличко повідомив про влучання на лівобережжі Києва.
У Деснянському районі влучання в 9-поверховий будинок. Є пожежа. Екстрені служби прямують на місце. ... Також у Деснянському районі, внаслідок атаки ворога, палає складська будівля.
Тим часом місцеві пабліки інформують про масштабну пожежу у житловому будинку після влучення балістичної ракети в Деснянському районі Києва, "є серйозні руйнування".
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