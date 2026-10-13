У Києві ворожий дрон влучив в офісну будівлю - кадри з місця подій
Київ • УНН
У Соломʼянському районі Києва безпілотник рф влучив в офісну будівлю на рівні шостого поверху. Раніше уламки впали біля парку.
Фото: Андрій Ходьков, фотограф УНН
Армія рф атакувала безпілотником офісну будівлю в Києві. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає УНН.
У Соломʼянському районі влучання БпЛА в офісну будівлю на рівні 6 поверху
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Раніше сьогодні у Соломʼянському районі уламки БпЛА впали на відкритій території біля одного з парків.
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