Атака рф на Київ - пошкодження отримав будинок гравця “Динамо” Тимчика
Київ • УНН
Після атаки рф у Києві пошкоджено квартиру захисника «Динамо» Олександра Тимчика. Його дружина показала вибиті вікна та двір.
Внаслідок атаки на Київ у понеділок, 12 жовтня, пошкоджень зазнала квартира, де мешкає захисник київського "Динамо" Олександр Тимчик. Раніше рф атакувала житловий будинок в Києві, у якому мешкає одноклубник Тимчика - Олександр Піхальонок. Про це повідомила дружина Тимчика - Каріна, передає УНН.
Деталі
Наші вікна, кончені тварі
Вона показала пошкоджені вікна та пошкоджений двір будинку, де проживає подружжя.
Доповнення
29-річний Олександр Тимчик є вихованцем київського "Динамо", за яке виступає з 2014 року. У нинішньому сезоні футболіст провів за киян дві гри, у яких забив один гол у матчі проти "Вереса".
Останні шість поєдинків захисник пропустив через травму, якої зазнав у матчі проти "Колоса" ще у серпні.
Наразі "Динамо" після 7 турів йде третім в УПЛ.
Нагадаємо
Армія рф атакувала житловий будинок в Києві, у якому мешкає півзахисник київського "Динамо" Олександр Піхальонок.