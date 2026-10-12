Атака на Київ - ворожий дрон впав на території ЖК, де живе футболіст “Динамо”
Київ • УНН
Російська атака пошкодила житловий комплекс у Києві, де живе футболіст Олександр Піхальонок. Загинули двоє людей, 11 постраждали.
Армія рф атакувала житловий будинок в Києві, у якому мешкає півзахисник київського "Динамо" Олександр Піхальонок. Про це повідомила дружина футболіста - Ольга, передає УНН.
Наш ЖК. П**дец повний. Ребята, з нами все добре. Нас не було вдома в цей час…
Доповнення
Внаслідок атаки на Київ загинуло двоє людей, кількість постраждалих зросла до 11.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що окупанти продовжують свій терор, б’ють по житлових будинках і забирають життя. Україна розраховує, що Сполучені Штати побачать такі сигнали від росії та діятимуть сильно.