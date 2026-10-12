Атака на Київ - ворожий дрон впав на території ЖК, де живе футболіст “Динамо”

Армія рф атакувала житловий будинок в Києві, у якому мешкає півзахисник київського "Динамо" Олександр Піхальонок. Про це повідомила дружина футболіста - Ольга, передає УНН.

Наш ЖК. П**дец повний. Ребята, з нами все добре. Нас не було вдома в цей час… - написала Піхальонок.

Доповнення

Внаслідок атаки на Київ загинуло двоє людей, кількість постраждалих зросла до 11.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що окупанти продовжують свій терор, б’ють по житлових будинках і забирають життя. Україна розраховує, що Сполучені Штати побачать такі сигнали від росії та діятимуть сильно.