Атака на Киев — вражеский дрон упал на территории ЖК, где живёт футболист "Динамо"

Армия рф атаковала жилой дом в Киеве, в котором живёт полузащитник киевского «Динамо» Александр Пихалёнок. Об этом сообщила жена футболиста — Ольга, передаёт УНН.

Наш ЖК. П**дец полный. Ребята, с нами всё хорошо. Нас не было дома в это время… — написала Пихалёнок.

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В результате атаки на Киев погибли два человека, количество пострадавших возросло до 11.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оккупанты продолжают свой террор, бьют по жилым домам и забирают жизни. Украина рассчитывает, что Соединённые Штаты увидят такие сигналы со стороны россии и будут действовать решительно.