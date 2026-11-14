В Угорщині знайшли закопані в лісі мільйони: розслідують корупцію за часів Орбана

$45.3850.34
ukenru
09:01 • 11014 перегляди
Подвійні стандарти НАБУ: чому пошкоджені телефони Дуки стали публічним аргументом, а історія Магамедрасулова — ніVideo
08:33 • 10631 перегляди
Саміт США-рф-Китай підтвердив Білий дім: тему війни в Україні не очікують, окремої зустрічі Трампа з путіним не планують
08:12 • 10068 перегляди
Ціни на пальне в Україні пішли вниз: де та на скільки подешевшали бензин і дизель 14 листопада
06:52 • 13665 перегляди
Ліцензія на виробництво ракет Patriot для України застрягла у Пентагоні - ЗМІ
05:59 • 16431 перегляди
путін висунув США ультиматум щодо України та всієї Східної Європи – NYT розкрила вимоги кремля
05:42 • 14232 перегляди
Наймасштабніший авіаколапс у США за 25 років: у Трампа назвали причину збою та попередили про нові зупинки польотів
14 листопада, 04:16 • 17268 перегляди
кремль закликав США та Європу тиснути на Україну через ситуацію в Костянтинівці
14 листопада, 03:37 • 15902 перегляди
Чим українські Gripen зможуть збивати російські "Шахеди" – експерти назвали головну проблему
14 листопада, 02:55 • 13519 перегляди
США почали працювати над найбільшим обміном полоненими між Україною та росією за час війни – Білий дім
14 листопада, 01:55 • 14405 перегляди
Україна нарощує виробництво та застосування ракет "Нептун" – кількість ударів по росії суттєво зросла
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+6°
2м/с
85%
751мм
Популярнi новини
Кеті Перрі з'явилася на побаченні з Джастіном Трюдо після вироку її колишньому чоловіку за зґвалтування14 листопада, 01:05 • 11247 перегляди
У Монголії знайшли стародавню гробницю з римським склом і унікальними золотими прикрасами14 листопада, 02:05 • 10257 перегляди
Такої масштабної зупинки авіарейсів у США не було з часів терактів 11 вересня14 листопада, 03:05 • 10829 перегляди
У Варшаві скасували концерт російського репера через пісню про насильство над польськими жінками14 листопада, 03:52 • 6766 перегляди
На знімальному майданчику популярного серіалу Netflix "Відділ Q" загинув член знімальної групи14 листопада, 04:07 • 9714 перегляди
Публікації
Подвійні стандарти НАБУ: чому пошкоджені телефони Дуки стали публічним аргументом, а історія Магамедрасулова — ніVideo09:01 • 11014 перегляди
UFC 334 у Нью-Йорку: головні бої та кард турніру13 листопада, 12:48 • 68353 перегляди
Кримінальне середовище як джерело інформації: навіщо спецслужбам агентура
Ексклюзив
13 листопада, 07:50 • 68681 перегляди
Як перетворити бойовий досвід на підтримку інших ветеранів: історія Руслана Агасанова з команди ФПУPhoto
Ексклюзив
13 листопада, 07:10 • 67760 перегляди
Економіка війни: як Україна завдає росії мільйонних збитків за мінімальних витратPhoto
Ексклюзив
13 листопада, 06:45 • 66085 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ілон Маск
Сі Цзіньпін
Шон Даффі
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Вашингтон
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Попередні замовлення GTA 6 перевищили $1 мільярд ще до запуску08:05 • 3016 перегляди
Матч Норвегії та Вельсу за участю зіркового Голанда розсудить українська бригада арбітрів05:05 • 5930 перегляди
На знімальному майданчику популярного серіалу Netflix "Відділ Q" загинув член знімальної групи14 листопада, 04:07 • 9898 перегляди
У Варшаві скасували концерт російського репера через пісню про насильство над польськими жінками14 листопада, 03:52 • 6868 перегляди
Такої масштабної зупинки авіарейсів у США не було з часів терактів 11 вересня14 листопада, 03:05 • 10914 перегляди
Актуальне
Техніка
Starlink
SpaceX Starship
The New York Times
Серіали

В Угорщині знайшли закопані в лісі мільйони: розслідують корупцію за часів Орбана

Київ • УНН

 • 346 перегляди

Гроші знайшли в лісах, складах і будинках під час антикорупційних обшуків. Ексміністра підозрюють у хабарництві на понад $37,2 млн.

В Угорщині знайшли закопані в лісі мільйони: розслідують корупцію за часів Орбана

В Угорщині правоохоронці виявили та вилучили близько 19,5 мільйона доларів готівкою в межах масштабного антикорупційного розслідування щодо колишнього міністра національного розвитку Міклоша Сестака, який працював в уряді експрем'єра Віктора Орбана. Про це повідомляє УНН із посиланням на Associated Press та Reuters.

Гроші знайшли закопаними в лісах, захованими в господарських приміщеннях, на складах і в житлових будинках.

Деталі

За інформацією Національного управління з повернення та захисту активів Угорщини, масштабні обшуки тривали протягом двох днів, 12 та 13 листопада, у Будапешті та трьох областях країни.

Під час слідчих дій правоохоронці виявили значні суми готівки, які зберігалися в спеціально облаштованих схованках. Частину грошей було закопано безпосередньо в лісових масивах, іншу приховали в сільськогосподарських будівлях, складських приміщеннях та житловій нерухомості. Також слідчі виявили дорогі сейфи, встановлені у віддалених місцях. За офіційними даними, загальна сума вилучених коштів становить:

  • 5 млрд 71 млн 632 тис. угорських форинтів;
    • 2 млн 658 тис. 350 євро;
      • 1 млн 257 тис. 100 доларів США.

        У перерахунку загальна вартість виявленої готівки становить приблизно 19,5 мільйона доларів.

        Вилучені кошти передали до Державного казначейства Угорщини. Як повідомив міністр фінансів Андраш Карман, для їхнього перерахунку знадобилося вісім годин безперервної роботи 12 співробітників казначейства, які використовували п'ять спеціальних машин для підрахунку банкнот.

        Антикорупційне відомство також оприлюднило відеозаписи слідчих дій. На кадрах видно великі стоси упакованих купюр, а також роботу правоохоронців, які вночі розкопують землю в лісовій місцевості.

        У чому підозрюють колишнього міністра

        Вилучення грошей відбулося в межах кримінального провадження щодо Міклоша Сестака, який обіймав посаду міністра національного розвитку Угорщини з 2014 до 2018 року в уряді Віктора Орбана. Слідство підозрює колишнього високопосадовця в отриманні хабарів і незаконних винагород на загальну суму понад 37,2 мільйона доларів.

        За версією правоохоронців, корупційні схеми могли бути пов'язані із закупівлями транспортних засобів для державної автобусної компанії Угорщини, а також із реалізацією державних будівельних проєктів. Зокрема, розслідується ймовірне придбання вживаних автобусів за штучно завищеними цінами. Правоохоронці перевіряють можливість отримання незаконної фінансової вигоди посадовцями, причетними до укладання відповідних контрактів.

        Сестака взяли під варту наприкінці вересня 2026 року. Колишній міністр заперечує свою причетність до протиправної діяльності. Його адвокат Габор Папп не відповів на запит Reuters щодо останніх результатів обшуків.

        Реакція прем'єр-міністра Угорщини

        Чинний прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр назвав виявлення прихованих мільйонів важливим результатом антикорупційної кампанії, яку його уряд розпочав після приходу до влади. За словами очільника уряду, масштаби вилучених коштів свідчать про необхідність подальшого розслідування можливих зловживань державними ресурсами за попередньої влади.

        Мадяр виступив із різкою критикою колишньої керівної коаліції "Фідес" та Християнсько-демократичної народної партії, очолюваної Орбаном.

        "Це офіційно означає кінець мафії "Фідес" – ХДНП!" — заявив прем'єр-міністр.

        В іншому дописі в соціальних мережах Мадяр назвав Орбана очільником мафіозної структури, а його партію — злочинною організацією.

        Масштабна антикорупційна кампанія після зміни влади

        Нинішнє розслідування стало частиною ширшої кампанії з перевірки діяльності посадовців, які обіймали високі державні посади протягом 16-річного правління Віктора Орбана.

        У квітні 2026 року правоцентристська проєвропейська партія "Тиса" на чолі з Петером Мадяром здобула переконливу перемогу на парламентських виборах, завершивши тривалий період перебування Орбана при владі. Однією з ключових передвиборчих обіцянок Мадяра було розслідування ймовірної корупції, повернення незаконно привласнених державних активів та притягнення до відповідальності посадовців, причетних до можливих фінансових зловживань. Для цього новий уряд створив Національне управління з повернення та захисту активів. Відомство отримало широкі повноваження щодо розслідування корупційних правопорушень і повернення державних коштів.

        Антикорупційна кампанія, яку Мадяр назвав операцією "Чистилище", уже охопила низку колишніх високопосадовців. Зокрема, у межах окремого розслідування було взято під варту колишнього голову Національного банку Угорщини Дьєрдя Матолчі. Слідство перевіряє можливе неправомірне використання активів фонду центрального банку, якому раніше передали державне майно на суму 288 мільярдів форинтів, або приблизно 818 мільйонів доларів.

        Окрім цього, під вартою перебувають інші колишні урядовці часів Орбана. Вони заперечують звинувачення у корупційних правопорушеннях. На початку листопада правоохоронці також затримали молодшого брата експрем'єра Арона Орбана в межах окремого провадження щодо ймовірної торгівлі людьми та зловживання впливом.

        Що говорить сам Віктор Орбан

        Колишній прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не коментував безпосередньо останнє вилучення майже 20 мільйонів доларів.

        Водночас раніше він неодноразово заявляв, що розслідування проти представників його політичного оточення мають політичний характер. Орбан звинувачує чинну владу у використанні правоохоронних органів для переслідування опонентів та усунення його з політичного життя країни. На його переконання, затримання колишніх посадовців є частиною кампанії політичного тиску.

        Попри ці заяви, уряд Мадяра продовжує перевірку можливих корупційних схем, пов'язаних із державними закупівлями, будівництвом та управлінням бюджетними ресурсами.

        Брата Орбана взяли під варту на місяць у справі про візову схему12.11.26, 04:22 • 15909 переглядiв

        Олександра Василенко

        Світ
        Закони
        Нерухомість
        Санкції
        Обшук
        Кабінет Міністрів України
        Соціальна мережа
        Золото
        Ассошіейтед Прес
        Reuters
        Угорщина
        Будапешт