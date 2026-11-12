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Брата Орбана взяли під варту на місяць у справі про візову схему

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Суд Будапешта заарештував Арона Орбана та його спільницю на місяць. Їх підозрюють у допомозі сотням в’єтнамців із візами.

Брата Орбана взяли під варту на місяць у справі про візову схему

Суд у Будапешті ухвалив рішення взяти під варту на один місяць брата колишнього прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана Арона та його спільницю у справі щодо можливої причетності до візової схеми. Про це інформує Telex, повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що ще одного фігуранта справи суд вирішив відправити під судовий нагляд терміном на чотири місяці. Йому заборонили залишати країну та зобов'язали носити електронний браслет. Четвертий підозрюваний на період слідства перебуватиме на волі.

Адвокатка Арона Орбана повідомила, що її підзахисний дав свідчення у справі. Вона вважає, що доказів для обґрунтування підозри та взяття його під варту недостатньо.

Це абсурд - стверджувати про ризик втечі, переховування, тиску на свідків чи навіть знищення доказів у ситуації, коли він сам письмово звернувся до органів і запропонував усе: свою присутність та надання доказів у справі

- заявила адвокатка.

Вказується, що вранці 11 листопада Арона Орбана та інших фігурантів окремими поліцейськими мікроавтобусами доставили до Центрального районного суду Буди. Партнерка Орбана ховала обличчя пальтом, натомість молодший брат колишнього прем'єр-міністра від журналістів ховатися не намагався, втім на запитання відповідати не став.

Головна прокуратура Будапешта ініціювала арешт підозрюваних через особливу тяжкість злочину та суворе покарання, передбачене в разі доведення вини — від п’яти до десяти років позбавлення волі, а також з огляду на те, що підозрювані мають розгалужені зв'язки за кордоном.

Речник Столичного суду Будапешта після засідання, на якому ухвалювалося рішення про запобіжний захід, заявив, що суд вирішив узяти під варту двох підозрюваних через ризик перешкоджання слідчим діям та впливу на доказову базу.

Довідково

За даними слідства, у 2024 році Арон Орбан разом зі спільниками допомагав громадянам В'єтнаму потрапляти до Західної Європи через Угорщину. Вони нібито сприяли оформленню віз в угорських диппредставництвах і стягували із заявників "збір за організацію", а отриманий дохід ділили між собою.

За даними правоохоронців, Орбан та його спільники могли надати таку допомогу понад сотні громадян В'єтнаму.

Орбан міг бути інформатором КДБ, а його доноси, ймовірно, лежать в москві - розслідування06.11.26, 12:27 • 8699 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

КриміналСвіт
В'єтнам
Угорщина
Будапешт