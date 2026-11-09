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Брата Орбана затримали за незаконне переправлення людей через кордон

Київ • УНН

 • 104 перегляди

В Угорщині затримали Арона Орбана, заявив Петер Мадяр. Правоохоронці факт затримання й підстави поки не підтвердили.

Брата Орбана затримали за незаконне переправлення людей через кордон

В Угорщині затримали брата колишнього прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана - Арона у справі про торгівлю людьми. Про це повідомляє Daily News Hungary, пише УНН.

Деталі

Про затримання Арона Орбана за підозрою у торгівлі людьми у соцмережах із посиланням на інформацію місцевих ЗМІ повідомив діючий глава угорського уряду Петер Мадяр.

Однак правоохоронці поки що не підтвердили факт його затримання чи конкретні підстави для його затримання.

Також з’явилася реакція колишнього прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана на затримання свого брата.

"Сьогодні уряд має дати пояснення Комітету з питань національної безпеки щодо шпигунського скандалу. Це зведення рахунків є відволікаючим маневром. Те, що відбувається в Угорщині, це не притягнення до відповідальності, а зведення рахунків. Щоразу, коли уряд опиняється в незручному становищі, втручається ÁVH (Управління державної безпеки). Мета цієї брудної гри — усунути політичних опонентів і встановити однопартійну систему. Ціллю є я, а мій брат — лише пішак", — написав Віктор Орбан у соцмережах.

Зазначається, що ім’я Арона Орбана раніше фігурувало в розслідуванні щодо ймовірних зловживань, пов’язаних із видачею дозволів на проживання іноземним громадянам на підставі працевлаштування. Місцеве видання Telex повідомляло, що пов’язані з ним бізнес-структури, можливо, сприяли приїзду громадян В’єтнаму до Угорщини.

Його компанія Multi Shoot Zrt., за наявною інформацією, реєструвала в’єтнамських заявників на дводенний курс із надання першої допомоги в Університеті Печа; це могло допомогти їм отримати шенгенські візи.

У матеріалі також вказується, що Арон Орбан звертався до урядового уповноваженого з проханням прискорити розгляд певних заявок на видачу віз.

Орбан міг бути інформатором КДБ, а його доноси, ймовірно, лежать в москві - розслідування06.11.26, 12:27 • 8217 переглядiв

Ольга Розгон

Світ
В'єтнам
Угорщина
Віктор Орбан