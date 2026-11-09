Брата Орбана задержали за незаконную переправку людей через границу
Киев • УНН
В Венгрии задержали Арона Орбана, заявил Петер Мадьяр. Правоохранительные органы пока не подтвердили факт задержания и основания.
В Венгрии задержали брата бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана — Арона по делу о торговле людьми. Об этом сообщает Daily News Hungary, пишет УНН.
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О задержании Арона Орбана по подозрению в торговле людьми в социальных сетях со ссылкой на информацию местных СМИ сообщил действующий глава венгерского правительства Петер Мадьяр.
Однако правоохранители пока не подтвердили факт его задержания или конкретные основания для его задержания.
Также появилась реакция бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на задержание своего брата.
"Сегодня правительство должно дать объяснения Комитету по вопросам национальной безопасности относительно шпионского скандала. Это сведение счетов является отвлекающим манёвром. То, что происходит в Венгрии, — это не привлечение к ответственности, а сведение счетов. Каждый раз, когда правительство оказывается в неудобном положении, вмешивается ÁVH (Управление государственной безопасности). Цель этой грязной игры — устранить политических оппонентов и установить однопартийную систему. Цель — я, а мой брат — лишь пешка", — написал Виктор Орбан в социальных сетях.
Отмечается, что имя Арона Орбана ранее фигурировало в расследовании по поводу возможных злоупотреблений, связанных с выдачей разрешений на проживание иностранным гражданам на основании трудоустройства. Местное издание Telex сообщало, что связанные с ним бизнес-структуры, возможно, содействовали приезду граждан Вьетнама в Венгрию.
Его компания Multi Shoot Zrt., согласно имеющейся информации, регистрировала вьетнамских заявителей на двухдневный курс по оказанию первой помощи в Печском университете; это могло помочь им получить шенгенские визы.
В материале также указывается, что Арон Орбан обращался к правительственному уполномоченному с просьбой ускорить рассмотрение определённых заявок на выдачу виз.
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