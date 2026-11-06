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Орбан мог быть информатором КГБ, а его доносы, вероятно, хранятся в москве - расследование

Киев • УНН

 • 942 просмотра

Экс-премьер Миклош Немет заявил о трёх рукописных отчётах для спецслужб Венгерской Народной Республики, якобы подписанных Орбаном.

Орбан мог быть информатором КГБ, а его доносы, вероятно, хранятся в москве - расследование

Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, занимавший эту должность в 1998–2002 и 2010–2026 годах, в молодые годы, вероятно, был информатором спецслужб коммунистической Венгерской Народной Республики. Его доносы на товарищей, вероятно, лежат в архивах бывшего КГБ СССР в москве. Об этом говорится в расследовании венгерского журналиста Саболча Пани, передает УНН.

Детали

Журналист ссылается на свидетельства Миклоша Немета, премьер-министра Венгрии в 1988–1990 годах. В заявлении от 30 марта 2026 года Немет упоминает встречу, которая состоялась незадолго до первых свободных парламентских выборов в марте 1990 года. По его словам, Ференц Карпати, тогдашний министр обороны, передал ему три оригинальных, написанных от руки и подписанных агентурных отчета, которые, как утверждалось, принадлежали Орбану.

Немет отмечает: эти отчеты содержали наблюдения Орбана о его сослуживцах во время пребывания в армии в период с 1981 по 1983 год. В частности, речь шла об их поведении, а также политических, сексуальных и религиозных убеждениях.

Однако Немет также четко отмечает, что у него не было возможности проверить личность автора, а также подлинность почерка и подписи, хотя ему показалось, что он их узнал. Он вернул документы Ференцу Карпати, но не сохранил никаких копий.

Впоследствии эти документы исчезли, и в настоящее время их судьба неизвестна. В то же время в окружении самого Орбана назвали информацию, обнародованную журналистом, фейком.

Дополнительно

Несколько дней назад в Венгрии открыли доступ общественности к архивам специальных служб времен коммунистического режима. Как отмечает BBC, по мнению нового венгерского правительства во главе с Петером Мадяром, открытие архивов поможет венгерскому обществу преодолеть травму, нанесенную 45 годами коммунистического правления.

Напомним

Парламент Венгрии одобрил изменения в конституцию страны, которыми запретил премьер-министру находиться во главе правительства более восьми лет. Это фактически запрещает Виктору Орбану вновь возглавить правительство страны.

Евгений Устименко

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