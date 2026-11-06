Орбан міг бути інформатором КДБ, а його доноси, ймовірно, лежать в москві - розслідування

Колишній прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який обіймав цю посаду у 1998-2002 та 2010-2026 роках, у молоді роки, ймовірно був інформатором спецслужб комуністичної Угорської Народної Республіки. Його доноси на товарищів, ймовірно, лежать в архівах колишнього КДБ СРСР у москві. Про це йдеться у розслідуванні угорського журналіста Саболча Пані, передає УНН.

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Журналіст посилається на свідчення Міклоша Нємета, прем'єр-міністра Угорщини у 1988-1990 роках. У заяві від 30 березня 2026 року Немет згадує зустріч, яка відбулася незадовго до перших вільних парламентських виборів у березні 1990 року. За його словами, Ференц Карпаті, тодішній міністр оборони, передав йому три оригінальні, написані від руки та підписані агентурні звіти, які, як стверджувалося, належали Орбану.

Немет зазначає: ці звіти містили спостереження Орбана щодо його товаришів по службі під час перебування в армії в період з 1981 по 1983 роки. Зокрема, йшлось щодо їхньої поведінки, а також політичних, сексуальних та релігійних переконань.

Однак Немет також чітко зазначає, що у нього не було можливості перевірити особу автора, а також автентичність почерку та підпису, хоча він, як йому здалось, впізнав їх. Він повернув документи Ференцу Карпаті, але не зберіг жодних копій.

Згодом ці документи зникли і наразі їхня доля невідома. Водночас у самого Орбана назвали інформацію, оприлюднену журналістом, фейком.

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Декілька днів тому в Угорщині відкрили доступ громадськості до архівів спеціальних служб часів комуністичного режиму. Як зазначає BBC, на думку нового угорського уряду на чолі з Петером Мадяром, відкриття архівів допоможе угорському суспільству подолати травму, завдану 45 роками комуністичного правління.

Нагадаємо

Парламент Угорщини схвалив зміни до конституції країни, якими заборонив прем'єр-міністру перебувати на чолі уряду більше восьми років. Це фактично забороняє Віктору Орбану знову очолити уряд країни.