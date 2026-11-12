Брата Орбана взяли під стражу на месяц по делу о визовой схеме

Суд в Будапеште постановил заключить под стражу на один месяц брата бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Арона и его сообщницу по делу о возможной причастности к визовой схеме. Об этом информирует Telex, сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что еще одного фигуранта дела суд решил отправить под судебный надзор сроком на четыре месяца. Ему запретили покидать страну и обязали носить электронный браслет. Четвертый подозреваемый на период расследования останется на свободе.

Адвокат Арона Орбана сообщила, что ее подзащитный дал показания по делу. Она считает, что доказательств для обоснования подозрения и заключения его под стражу недостаточно.

Это абсурд — утверждать о риске побега, сокрытия, давления на свидетелей или даже уничтожения доказательств в ситуации, когда он сам письменно обратился в органы и предложил все: свое присутствие и предоставление доказательств по делу — заявила адвокат.

Указывается, что утром 11 ноября Арона Орбана и других фигурантов отдельными полицейскими микроавтобусами доставили в Центральный районный суд Буды. Партнерша Орбана скрывала лицо пальто, тогда как младший брат бывшего премьер-министра не пытался скрываться от журналистов, однако на вопросы отвечать не стал.

Главная прокуратура Будапешта инициировала арест подозреваемых из-за особой тяжести преступления и сурового наказания, предусмотренного в случае доказательства вины, — от пяти до десяти лет лишения свободы, а также с учетом того, что подозреваемые имеют разветвленные связи за границей.

Представитель Столичного суда Будапешта после заседания, на котором принималось решение о мере пресечения, заявил, что суд решил заключить под стражу двух подозреваемых из-за риска воспрепятствования следственным действиям и влияния на доказательную базу.

Справочно

По данным следствия, в 2024 году Арон Орбан вместе с сообщниками помогал гражданам Вьетнама попадать в Западную Европу через Венгрию. Они якобы содействовали оформлению виз в венгерских дипломатических представительствах и взимали с заявителей "сбор за организацию", а полученный доход делили между собой.

По данным правоохранителей, Орбан и его сообщники могли оказать такую помощь более чем сотне граждан Вьетнама.

Орбан мог быть информатором КГБ, а его доносы, вероятно, хранятся в москве - расследование