США не повідомили Україну про удар по Києву через погані погодні умови - ЗМІ

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США не попередили Україну про удар балістикою по Києву у понеділок, 12 жовтня, через нібито погані погодні умови. Про це пише POLITICO, передає УНН.

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Як пише видання, Київ зазвичай отримує попередження про наближення російських ракет через систему "Центр управління та контролю бойовим простором" (Battlespace Command and Control Center), яку, серед інших, експлуатують та контролюють збройні сили США та члени НАТО.

"Американці повідомили українцям, що попередження не надійшло через погані погодні умови, що в Києві не вважається достатньою причиною. Тому багато хто дедалі більше турбується, що, можливо, справа була не в цьому", - сказав співрозмовник видання.

Видання зазначає, що система попередження про ракетні удари раніше вже давала збої.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що партнери не попередили Україну про запуск балістичних ракет по Києву у понеділок, 12 жовтня.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон не припиняв передавати Україні розвідувальні дані та продовжує співпрацювати з Києвом.