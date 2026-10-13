США не повідомили Україну про удар по Києву через погані погодні умови - ЗМІ

$44.960.0750.240.07
ukenru
16:59 • 6204 перегляди
У низці областей України 14 жовтня будуть діяти графіки - як довго доведеться сидіти без світла
16:35 • 11733 перегляди
Україна і НАТО розробили ШІ-моделі для прогнозування атак БпЛА та планування операцій артилерії - що вони вміють
Ексклюзив
15:39 • 15191 перегляди
Як підготувати організм до зими: дієтолог пояснив, що змінити в раціоні восени
15:02 • 12956 перегляди
МАГАТЕ направить місії на 19 підстанцій, важливих для безпечної експлуатації українських АЕС
14:23 • 15040 перегляди
Зеленський на тлі невиконання плану стійкості анонсував зміну алгоритмів управління Києвом
13:51 • 10095 перегляди
Долар оновив рекорд - НБУ показав офіційний курс на 14 жовтняPhoto
12:21 • 24867 перегляди
На горі Піп Іван вже панує справжня зима - вершину вкрив снігVideo
11:46 • 32477 перегляди
Скорочення бронювання може вдарити по критичних підприємствах: бізнес і депутати попереджають про ризики і закликають до діалогуPhoto
13 жовтня, 11:13 • 19569 перегляди
Атака рф знищила корпус Рівненського гуманітарного університету, студенти були в укритті - МОНPhoto
Ексклюзив
13 жовтня, 10:08 • 37637 перегляди
Медичні помилки та компенсація шкоди пацієнтам: чому юристи та депутати критикують законопроєкт №16110Photo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+10°
3.1м/с
67%
756мм
Популярнi новини
рф практично безперервно атакує з ночі, через удар "шахеда" по центру Рівного 14 постраждалихPhotoVideo13 жовтня, 08:49 • 32905 перегляди
Чотири роки енергетичної війни: як російські удари змінили енергосистему України та скільки коштує її відновлення13 жовтня, 09:50 • 39213 перегляди
У США чоловік вилетів з американських гірок і розбився на смерть13 жовтня, 10:07 • 28201 перегляди
Смерть пацієнтки під час ринопластики: суд визнав анестезіолога винним, але звільнив від покарання через сплив строків давності12:34 • 25068 перегляди
Переведення годинників на зимовий час: користь, ризики та невирішене майбутнє12:57 • 19918 перегляди
Публікації
Україна і НАТО розробили ШІ-моделі для прогнозування атак БпЛА та планування операцій артилерії - що вони вміють16:35 • 11697 перегляди
Як підготувати організм до зими: дієтолог пояснив, що змінити в раціоні восени
Ексклюзив
15:39 • 15164 перегляди
Переведення годинників на зимовий час: користь, ризики та невирішене майбутнє12:57 • 20387 перегляди
Смерть пацієнтки під час ринопластики: суд визнав анестезіолога винним, але звільнив від покарання через сплив строків давності12:34 • 25518 перегляди
Скорочення бронювання може вдарити по критичних підприємствах: бізнес і депутати попереджають про ризики і закликають до діалогуPhoto11:46 • 32465 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Віталій Кличко
Андрій Сибіга
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Рівне
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Помер комік “Ліги сміху” Олександр “Веня” ВенедчукVideo17:36 • 526 перегляди
Стартувало передзамовлення шутеру METRO 2039 - скільки грошей готувати16:17 • 3336 перегляди
Жіночий ФК “Річмонд” із серіалу “Тед Лассо” з’явиться у ЕА FC27 - компанія ЕА поновить партнерство з Warner BrosVideo14:41 • 6864 перегляди
Netflix вирішив транслювати ЧС з футболу у Європі - де показуватиме матчі14:12 • 9010 перегляди
Везли через Туреччину та Польщу - "телевізійного цілителя" Анатолія Кашпіровського поховали у Вінниці13:55 • 10405 перегляди
Актуальне
Опалення
Starlink
Financial Times
Золото
Дія (сервіс)

США не повідомили Україну про удар по Києву через погані погодні умови - ЗМІ

Київ • УНН

 • 506 перегляди

США не попередили Україну про балістичний удар по Києву 12 жовтня, пославшись на погані погодні умови. Система вже давала збої.

США не повідомили Україну про удар по Києву через погані погодні умови - ЗМІ
Фото ілюстративне

США не попередили Україну про удар балістикою по Києву у понеділок, 12 жовтня, через нібито погані погодні умови. Про це пише POLITICO, передає УНН

Деталі

Як пише видання, Київ зазвичай отримує попередження про наближення російських ракет через систему "Центр управління та контролю бойовим простором" (Battlespace Command and Control Center), яку, серед інших, експлуатують та контролюють збройні сили США та члени НАТО.

"Американці повідомили українцям, що попередження не надійшло через погані погодні умови, що в Києві не вважається достатньою причиною. Тому багато хто дедалі більше турбується, що, можливо, справа була не в цьому", - сказав співрозмовник видання. 

Видання зазначає, що система попередження про ракетні удари раніше вже давала збої. 

Нагадаємо 

Президент України Володимир Зеленський заявив, що партнери не попередили Україну про запуск балістичних ракет по Києву у понеділок, 12 жовтня. 

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон не припиняв передавати Україні розвідувальні дані та продовжує співпрацювати з Києвом. 

Павло Башинський

Війна в УкраїніСвіт
Вибухи
Повітряна тривога
Війна в Україні
НАТО
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Київ