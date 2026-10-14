Баллистическая атака на Киев: прогремели как минимум четыре взрыва
Киев • УНН
Ночью 14 октября Киев атаковали баллистическими ракетами, прогремели как минимум четыре взрыва. Сообщается о перебоях с электричеством.
Киев в ночь на среду, 14 октября, подвергся атаке баллистическими ракетами. Об этом сообщает УНН.
Детали
В 5:29 Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического оружия в направлении Киева. Впоследствии в столице прогремели как минимум 4 взрыва.
Тем временем местные паблики сообщают, что в некоторых районах Киева наблюдаются перебои с электричеством — в частности на левом берегу.
Напомним
Два человека погибли в результате вражеской атаки на Киев в ночь на среду, 14 октября.
Баллистическая ракета попала в 9-этажный дом в Киеве — как выглядит здание после атаки РФ (фоторепортаж)14.10.26, 01:19 • 24554 просмотра