Балістична атака на Київ: пролунали щонайменше чотири вибухи
Київ • УНН
Уночі 14 жовтня Київ атакували балістикою, пролунали щонайменше чотири вибухи. Повідомляється про перебої зі світлом.
Київ у ніч на середу, 14 жовтня, зазнав атаки балістикою. Про це повідомляє УНН.
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О 5:29 Повітряні сили попередили про загрозу балістики у бік Києва. Згодом у столиці пролунало щонайменше 4 вибухи.
Тим часом місцеві пабліки повідомляють, що у деяких районах Києва спостерігаються перебої зі світлом - зокрема на лівому березі.
Нагадаємо
Дві людини загинули внаслідок ворожої атаки на Київ у ніч на середу, 14 жовтня.
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