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Балістична атака на Київ: пролунали щонайменше чотири вибухи

Київ • УНН

 • 228 перегляди

Уночі 14 жовтня Київ атакували балістикою, пролунали щонайменше чотири вибухи. Повідомляється про перебої зі світлом.

Балістична атака на Київ: пролунали щонайменше чотири вибухи

Київ у ніч на середу, 14 жовтня, зазнав атаки балістикою. Про це повідомляє УНН.

Деталі

О 5:29 Повітряні сили попередили про загрозу балістики у бік Києва. Згодом у столиці пролунало щонайменше 4 вибухи.

Тим часом місцеві пабліки повідомляють, що у деяких районах Києва спостерігаються перебої зі світлом - зокрема на лівому березі.

Нагадаємо

Дві людини загинули внаслідок ворожої атаки на Київ у ніч на середу, 14 жовтня.

Балістична ракета влучила у 9-поверхівку у Києві - як виглядає будинок після атаки рф (фоторепортаж)14.10.26, 01:19 • 4442 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Війна в УкраїніКиїв
Вибухи
Повітряна тривога
Відключення світла
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Київ