Балістична атака на Київ: пролунали щонайменше чотири вибухи

Київ у ніч на середу, 14 жовтня, зазнав атаки балістикою. Про це повідомляє УНН.

Деталі

О 5:29 Повітряні сили попередили про загрозу балістики у бік Києва. Згодом у столиці пролунало щонайменше 4 вибухи.

Тим часом місцеві пабліки повідомляють, що у деяких районах Києва спостерігаються перебої зі світлом - зокрема на лівому березі.

Нагадаємо

Дві людини загинули внаслідок ворожої атаки на Київ у ніч на середу, 14 жовтня.

Балістична ракета влучила у 9-поверхівку у Києві - як виглядає будинок після атаки рф (фоторепортаж)