Балістична ракета влучила у 9-поверхівку у Києві - як виглядає будинок після атаки рф (фоторепортаж)

У Деснянському районі Києва балістична ракета влучила у 9-поверховий будинок. Спалахнули пожежі. УНН показує кадри з місця події.

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Внаслідок атаки на Київ увечері 13 жовтня щонайменше 1 людина загинула, ще 13 отримали поранення.

Наслідки влучання у 9-поверховий будинок у Деснянському районі Києва. Фото: Андрій Ходьков, фотограф УНН

Рятувальники продовжують евакуацію мешканців з верхніх поверхів. Під час розвідки виявили одну загиблу особу.

Рятувальники продовжують евакуацію мешканців з верхніх поверхів. Відео: Андрій Ходьков, фотограф УНН

Під час розвідки виявили одну загиблу особу. Фото: Андрій Ходьков, фотограф УНН

Нагадаємо

Ворог увечері у вівторок, 13 жовтня, атакував Київ. У Деснянському районі балістична ракета влучила у 9-поверховий будинок і складську будівлю. Спалахнули пожежі.

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