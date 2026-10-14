Балістична ракета влучила у 9-поверхівку у Києві - як виглядає будинок після атаки рф (фоторепортаж)

$44.960.0750.240.07
ukenru
23:52 • 1610 перегляди
Нічна атака на Київ забрала життя двох людей, поранено понад 20Video
21:48 • 11402 перегляди
Атака на Київ: загиблий, восьмеро поранених і пожежі в будівляхPhotoVideo
20:48 • 15347 перегляди
росіяни вдарили балістикою по ТЕЦ-4 у Києві, попередження від партнерів не було - Зеленський
20:23 • 16002 перегляди
Балістична атака на Київ: ракета влучила у 9-поверхівку
20:09 • 14352 перегляди
росія розглядає серед сценаріїв пряму війну з Європою до 2045 року - розвідка
19:02 • 24629 перегляди
Україна стане аграрною частиною ЄС на особливих умовах: у Брюсселі розповіли про майбутнє експорту зерна
18:29 • 41652 перегляди
Молода картопля за тиждень подорожчала втричі: що відбувається з цінами та чи загрожує Україні дефіцит
13 жовтня, 17:45 • 27640 перегляди
ЄС офіційно відкрив два кластери у перемовинах про вступ України
13 жовтня, 16:59 • 25454 перегляди
У низці областей України 14 жовтня будуть діяти графіки - як довго доведеться сидіти без світла
13 жовтня, 16:35 • 39555 перегляди
Україна і НАТО розробили ШІ-моделі для прогнозування атак БпЛА та планування операцій артилерії - що вони вміють
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+8°
3.9м/с
78%
756мм
Популярнi новини
Netflix вирішив транслювати ЧС з футболу у Європі - де показуватиме матчі13 жовтня, 14:12 • 24015 перегляди
Жіночий ФК “Річмонд” із серіалу “Тед Лассо” з’явиться у ЕА FC27 - компанія ЕА поновить партнерство з Warner BrosVideo13 жовтня, 14:41 • 22535 перегляди
Помер комік “Ліги сміху” Олександр “Веня” ВенедчукVideo13 жовтня, 17:36 • 17405 перегляди
Кабмін змінив ліміти бронювання працівників критичних підприємств13 жовтня, 17:39 • 19382 перегляди
П’ять країн виділяють Україні 4,1 млн євро на підтримку транспорту: як витратять кошти18:40 • 20140 перегляди
Публікації
П’ять країн виділяють Україні 4,1 млн євро на підтримку транспорту: як витратять кошти18:40 • 20181 перегляди
Молода картопля за тиждень подорожчала втричі: що відбувається з цінами та чи загрожує Україні дефіцит18:29 • 41654 перегляди
Україна і НАТО розробили ШІ-моделі для прогнозування атак БпЛА та планування операцій артилерії - що вони вміють13 жовтня, 16:35 • 39557 перегляди
Як підготувати організм до зими: дієтолог пояснив, що змінити в раціоні восени
Ексклюзив
13 жовтня, 15:39 • 39004 перегляди
Переведення годинників на зимовий час: користь, ризики та невирішене майбутнє13 жовтня, 12:57 • 52570 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Антоніу Кошта
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Польща
Німеччина
Реклама
УНН Lite
"Ми втратили нашу маленьку донечку" - чоловік Ірини Федишин розповів про родинну трагедіюVideo18:56 • 12456 перегляди
Помер комік “Ліги сміху” Олександр “Веня” ВенедчукVideo13 жовтня, 17:36 • 17451 перегляди
Стартувало передзамовлення шутеру METRO 2039 - скільки грошей готувати13 жовтня, 16:17 • 16193 перегляди
Жіночий ФК “Річмонд” із серіалу “Тед Лассо” з’явиться у ЕА FC27 - компанія ЕА поновить партнерство з Warner BrosVideo13 жовтня, 14:41 • 22580 перегляди
Netflix вирішив транслювати ЧС з футболу у Європі - де показуватиме матчі13 жовтня, 14:12 • 24057 перегляди
Актуальне
Опалення
Шахед-136
МіГ-29
Техніка
Fox News

Балістична ракета влучила у 9-поверхівку у Києві - як виглядає будинок після атаки рф (фоторепортаж)

Київ • УНН

 • 1454 перегляди

У Деснянському районі Києва ракета влучила у 9-поверхівку. Загинула людина, 13 постраждали, триває евакуація.

Балістична ракета влучила у 9-поверхівку у Києві - як виглядає будинок після атаки рф (фоторепортаж)

У Деснянському районі Києва балістична ракета влучила у 9-поверховий будинок. Спалахнули пожежі. УНН показує кадри з місця події.

Деталі

Внаслідок атаки на Київ увечері 13 жовтня щонайменше 1 людина загинула, ще 13 отримали поранення.

Наслідки влучання у 9-поверховий будинок у Деснянському районі Києва. Фото: Андрій Ходьков, фотограф УНН

Рятувальники продовжують евакуацію мешканців з верхніх поверхів. Під час розвідки виявили одну загиблу особу.

Рятувальники продовжують евакуацію мешканців з верхніх поверхів. Відео: Андрій Ходьков, фотограф УНН

Під час розвідки виявили одну загиблу особу. Фото: Андрій Ходьков, фотограф УНН

Нагадаємо

Ворог увечері у вівторок, 13 жовтня, атакував Київ. У Деснянському районі  балістична ракета влучила у 9-поверховий будинок і складську будівлю. Спалахнули пожежі.

росіяни вдарили балістикою по ТЕЦ-4 у Києві, попередження від партнерів не було - Зеленський13.10.26, 23:48 • 15347 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Війна в УкраїніКиїв
Вибухи
Евакуація
Пожежі
Війна в Україні
Київ