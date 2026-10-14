Балістична ракета влучила у 9-поверхівку у Києві - як виглядає будинок після атаки рф (фоторепортаж)
Київ • УНН
У Деснянському районі Києва ракета влучила у 9-поверхівку. Загинула людина, 13 постраждали, триває евакуація.
У Деснянському районі Києва балістична ракета влучила у 9-поверховий будинок. Спалахнули пожежі. УНН показує кадри з місця події.
Деталі
Внаслідок атаки на Київ увечері 13 жовтня щонайменше 1 людина загинула, ще 13 отримали поранення.
Рятувальники продовжують евакуацію мешканців з верхніх поверхів. Під час розвідки виявили одну загиблу особу.
Рятувальники продовжують евакуацію мешканців з верхніх поверхів. Відео: Андрій Ходьков, фотограф УНН
Нагадаємо
Ворог увечері у вівторок, 13 жовтня, атакував Київ. У Деснянському районі балістична ракета влучила у 9-поверховий будинок і складську будівлю. Спалахнули пожежі.
росіяни вдарили балістикою по ТЕЦ-4 у Києві, попередження від партнерів не було - Зеленський13.10.26, 23:48 • 15347 переглядiв