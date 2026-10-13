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росіяни вдарили балістикою по ТЕЦ-4 у Києві, попередження від партнерів не було - Зеленський

Київ • УНН

 • 11836 перегляди

росіяни атакували ТЕЦ-4 і житловий будинок у Києві. Зеленський заявив про відсутність попередження від партнерів та підготовку нових пусків.

росіяни вдарили балістикою по ТЕЦ-4 у Києві, попередження від партнерів не було - Зеленський

Ввечері у вівторок, 13 жовтня, росіяни вдарили балістикою по ТЕЦ-4 у Києві. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський, інформує УНН.

Деталі

За його словами, як і напередодні, українська розвідка не отримала попередження про загрозу від партнерів.

Російський удар балістикою по Києву. Знову без попередження від партнерів. Основна мішень - енергетика, а саме ТЕЦ-4. На жаль, є влучання. Також пошкоджений житловий будинок, зараз рятувальники гасять пожежу. Ці ракети були виявлені нашою системою вже фактично на підльоті до Києва

- зазначив глава держави.

Він нагадав, що ТЕЦ-4 є одним із основних енергообʼєктів Києва.

За даними нашої розвідки, росіяни готують нові пуски балістики. Факти демонструють, що росіяни не вважають необхідним дотримуватись того, про що сказав президент Америки. Україна підтримала припинення енергетичного вогню. росія робить мішенню чергову електростанцію і життя наших людей. І це точно не справедливо, коли й енергетику вони знищують, і навіть попереджень про запуски балістики Україна не отримує. Важливо, щоб світ про це не мовчав. І важливо, щоб Америка реально бачила, що відбувається і хто винен у тому, що війна продовжується

- вказав Зеленський.

Він закликав берегти себе "цієї ночі і завтра" і запевнив, що влада працює, "щоб наповнити ППО протиракетами".

Нагадаємо

Ворог увечері у вівторок, 13 жовтня, атакував Київ. У Деснянському районі  балістична ракета влучила у 9-поверховий будинок і складську будівлю. Спалахнули пожежі.

США не повідомили Україну про удар по Києву через погані погодні умови - ЗМІ13.10.26, 20:29 • 4030 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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