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Кількість загиблих через нічну атаку на Київ зросла до трьох

Київ • УНН

 • 1202 перегляди

Унаслідок балістичної атаки на Київ загинули троє людей. Ударами пошкоджено енергооб’єкти й будинки.

Кількість загиблих через нічну атаку на Київ зросла до трьох

Кількість загиблих унаслідок атаки на Київ у ніч на 14 жовтня зросла до трьох. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, інформує УНН.

Деталі

За його словами, в Голосіївському районі загинула одна людина.

Атака балістикою на столицю триває. Перебувайте в укриттях!

- закликав Кличко.

Він також розповів, що вночі ворог ударив по кількох енергообʼєктах столиці.

Тим часом ДСНС показала наслідки ворожих ударів по Києву. За словами рятувальників, ліквідація наслідків російського обстрілу триває у трьох районах столиці.

Нагадаємо

Ворог увечері у вівторок, 13 жовтня, атакував Київ. У Деснянському районі  балістична ракета влучила у 9-поверховий будинок і складську будівлю.

Балістична атака на Київ: пролунали щонайменше чотири вибухи14.10.26, 06:30 • 2102 перегляди

Вадим Хлюдзинський

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