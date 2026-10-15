16 октября часть областей Украины ожидают графики отключений — сколько очередей останется без света

Завтра, 16 октября, в некоторых регионах Украины будут действовать графики. Как сообщили в Укрэнерго, отключать будут от 0,5 до 2 очередей, передает УНН.

Как будут применяться меры по ограничению потребления:

06:00 – 23:59 – графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса;

06:00 – 23:59 – графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объемом от 0,5 до 2 очередей).

В компании подчеркнули, что причина введения ограничений – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Когда свет появляется по графику – пожалуйста, потребляйте электроэнергию экономно - подчеркнули в Укрэнерго.

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