16 октября часть областей Украины ожидают графики отключений — сколько очередей останется без света
Киев • УНН
16 октября в части регионов будут действовать графики ограничений для бизнеса и всех потребителей. Причина — атаки РФ на энергообъекты.
Завтра, 16 октября, в некоторых регионах Украины будут действовать графики. Как сообщили в Укрэнерго, отключать будут от 0,5 до 2 очередей, передает УНН.
Как будут применяться меры по ограничению потребления:
- 06:00 – 23:59 – графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса;
- 06:00 – 23:59 – графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объемом от 0,5 до 2 очередей).
В компании подчеркнули, что причина введения ограничений – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
Когда свет появляется по графику – пожалуйста, потребляйте электроэнергию экономно
Зеленский: рф атаковала 39 баллистиками и более чем 120 дронами, под ударом была энергетика14.10.26, 09:00 • 29650 просмотров