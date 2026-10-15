Линии электропередачи повреждены обломками сбитого беспилотника — что известно о перебоях с электричеством и водой в Луцке
Киев • УНН
На Волыни уничтожили три реактивных "Шахеда". В Луцкой общине обломки повредили электросети, аварийные бригады восстанавливают услуги.
Обломками сбитого беспилотника в Луцкой общине были повреждены линии электропередачи. В связи с этим наблюдаются перебои с электро- и водоснабжением. Об этом сообщил глава Волынской ОВА Роман Романюк и добавил, что аварийные бригады уже работают, передает УНН.
Детали
По словам Романюка, во время вечерних воздушных тревог в воздушном пространстве Волыни находились три реактивных "шахеда". Все вражеские цели были уничтожены.
В то же время обломками сбитого беспилотника в Луцкой общине были повреждены линии электропередачи. В связи с этим наблюдаются перебои с электро- и водоснабжением. Аварийные бригады уже работают. Также принимаем меры для восстановления подачи воды
По его словам, атаки вражеских дронов на область не прекращаются.
В воздушном пространстве государства все еще находится достаточно много средств поражения, поэтому настоятельно рекомендую не игнорировать сигналы тревоги и идти в укрытия.
Атака реактивных "шахедов" оставила Луцк без света и воды15.10.26, 21:15 • 19401 просмотр