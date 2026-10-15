Линии электропередачи повреждены обломками сбитого беспилотника — что известно о перебоях с электричеством и водой в Луцке

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Обломками сбитого беспилотника в Луцкой общине были повреждены линии электропередачи. В связи с этим наблюдаются перебои с электро- и водоснабжением. Об этом сообщил глава Волынской ОВА Роман Романюк и добавил, что аварийные бригады уже работают, передает УНН.

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По словам Романюка, во время вечерних воздушных тревог в воздушном пространстве Волыни находились три реактивных "шахеда". Все вражеские цели были уничтожены.

В то же время обломками сбитого беспилотника в Луцкой общине были повреждены линии электропередачи. В связи с этим наблюдаются перебои с электро- и водоснабжением. Аварийные бригады уже работают. Также принимаем меры для восстановления подачи воды - сообщил Романюк.

По его словам, атаки вражеских дронов на область не прекращаются.

В воздушном пространстве государства все еще находится достаточно много средств поражения, поэтому настоятельно рекомендую не игнорировать сигналы тревоги и идти в укрытия.

Атака реактивных "шахедов" оставила Луцк без света и воды