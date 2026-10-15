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Линии электропередачи повреждены обломками сбитого беспилотника — что известно о перебоях с электричеством и водой в Луцке

Киев • УНН

 • 2700 просмотра

На Волыни уничтожили три реактивных "Шахеда". В Луцкой общине обломки повредили электросети, аварийные бригады восстанавливают услуги.

Линии электропередачи повреждены обломками сбитого беспилотника — что известно о перебоях с электричеством и водой в Луцке
Фото иллюстративное

Обломками сбитого беспилотника в Луцкой общине были повреждены линии электропередачи. В связи с этим наблюдаются перебои с электро- и водоснабжением. Об этом сообщил глава Волынской ОВА Роман Романюк и добавил, что аварийные бригады уже работают, передает УНН.

Детали

По словам Романюка, во время вечерних воздушных тревог в воздушном пространстве  Волыни находились три реактивных "шахеда". Все вражеские цели были уничтожены. 

В то же время обломками сбитого беспилотника в Луцкой общине были повреждены линии электропередачи. В связи с этим наблюдаются перебои с электро- и водоснабжением. Аварийные бригады уже работают. Также принимаем меры для восстановления подачи воды 

- сообщил Романюк. 

По его словам, атаки вражеских дронов на область не прекращаются.

В воздушном пространстве государства все еще находится достаточно много средств поражения, поэтому настоятельно рекомендую не игнорировать сигналы тревоги и идти в укрытия.

Атака реактивных "шахедов" оставила Луцк без света и воды15.10.26, 21:15 • 19401 просмотр

Антонина Туманова

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Электроэнергия
Волынская область
Луцк