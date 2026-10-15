РФ атаковала энергообъект, часть Киева и области осталась без света — Минэнерго
Киев • УНН
Из-за атаки РФ на энергообъект часть потребителей в Киеве и области осталась без света. Восстановление начнут после разрешения условий безопасности.
Часть Киева и области осталась без света из-за атаки РФ на энергообъект. Энергетики начнут восстановление, как только позволят условия безопасности. Об этом сообщает Министерство энергетики, передает УНН.
"В результате очередной российской атаки на объект критической энергетической инфраструктуры — в отдельных районах Киева и области часть потребителей осталась без света", — сообщили в Минэнерго.
В ведомстве добавили, что бригады оперативно начнут восстановление электроснабжения, как только позволят условия безопасности, бригады оперативно начнут восстановление электроснабжения.
"Энергетики делают все возможное для скорейшего восстановления электроснабжения", — добавили в Минэнерго.
Напомним
Как сообщили в Волынской ОВА, обломками сбитого беспилотника в Луцкой громаде были повреждены линии электропередачи. В связи с этим наблюдаются перебои с электро- и водоснабжением.