РФ атаковала энергообъект, часть Киева и области осталась без света — Минэнерго

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Часть Киева и области осталась без света из-за атаки РФ на энергообъект. Энергетики начнут восстановление, как только позволят условия безопасности. Об этом сообщает Министерство энергетики, передает УНН.

"В результате очередной российской атаки на объект критической энергетической инфраструктуры — в отдельных районах Киева и области часть потребителей осталась без света", — сообщили в Минэнерго.

В ведомстве добавили, что бригады оперативно начнут восстановление электроснабжения, как только позволят условия безопасности, бригады оперативно начнут восстановление электроснабжения.

"Энергетики делают все возможное для скорейшего восстановления электроснабжения", — добавили в Минэнерго.

Напомним

Как сообщили в Волынской ОВА, обломками сбитого беспилотника в Луцкой громаде были повреждены линии электропередачи. В связи с этим наблюдаются перебои с электро- и водоснабжением.