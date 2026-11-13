Дні будуть теплими, а ночі морозними: синоптики дали прогноз на осінні вихідні
Київ • УНН
Найближчими днями в Україні істотних опадів не очікується. Вночі до 5° морозу, вдень температура сягатиме 12° тепла.
В Україні у найближчі три дні значних опадів не очікується - дні будуть теплі, а ночі - морозні. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Найближчої ночі в більшості областей невеликі та помірні дощі, завтра вдень без опадів; температура впродовж доби в західних та північних областях 0-6° тепла (на Закарпатті та в Карпатах вночі 2-7° морозу), на решті території 5-12° тепла
За даними синоптиків, 15-16 листопада переважно без опадів; температура вночі 0-5° морозу, вдень 3-9° тепла.
Дощі, сніг і хуртовини: якою буде погода в Україні 13 листопада13.11.26, 06:59 • 3378 переглядiв