Дні будуть теплими, а ночі морозними: синоптики дали прогноз на осінні вихідні

В Україні у найближчі три дні значних опадів не очікується - дні будуть теплі, а ночі - морозні. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

Найближчої ночі в більшості областей невеликі та помірні дощі, завтра вдень без опадів; температура впродовж доби в західних та північних областях 0-6° тепла (на Закарпатті та в Карпатах вночі 2-7° морозу), на решті території 5-12° тепла - йдеться у повідомленні.

За даними синоптиків, 15-16 листопада переважно без опадів; температура вночі 0-5° морозу, вдень 3-9° тепла.

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