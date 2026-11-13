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Дні будуть теплими, а ночі морозними: синоптики дали прогноз на осінні вихідні

Київ • УНН

 • 10719 перегляди

Найближчими днями в Україні істотних опадів не очікується. Вночі до 5° морозу, вдень температура сягатиме 12° тепла.

Дні будуть теплими, а ночі морозними: синоптики дали прогноз на осінні вихідні

В Україні у найближчі три дні значних опадів не очікується - дні будуть теплі, а ночі - морозні. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

Найближчої ночі в більшості областей невеликі та помірні дощі, завтра вдень без опадів; температура впродовж доби в західних та північних областях 0-6° тепла (на Закарпатті та в Карпатах вночі 2-7° морозу), на решті території 5-12° тепла 

- йдеться у повідомленні.

За даними синоптиків, 15-16 листопада переважно без опадів; температура вночі 0-5° морозу, вдень 3-9° тепла. 

Дощі, сніг і хуртовини: якою буде погода в Україні 13 листопада13.11.26, 06:59 • 3378 переглядiв

Антоніна Туманова

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