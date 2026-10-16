Атака рф дронами на захід України: є загиблий, багато постраждалих, знеструмлення і загроза викиду аміаку

Західні області України вранці 16 жовтня серед інших продовжують перебувати під російською атакою реактивними дронами. У Волинській області є загиблий і 8 постраждалих, без світла ще 270 тисяч людей, у Маневичах влада попередила про "можливу загрозу аварійної ситуації на одному з підприємств селища, яка може супроводжуватися викидом аміаку в атмосферне повітря". У Рівному 7 постраждалих. Під Львовом також відомо про постраждалого. Про це УНН пише з посиланням на дані місцевої влади.

Волинська область

"На жаль, загинула одна людина на приватному підприємстві "Агрофрукт ЛТД" у Маневичах. Ще 8 травмованих. Наразі пожежа локалізована, але не ліквідована. Ліквідація наслідків триває", - повідомив т.в.о. голови Волинської ОВА Роман Романюк у соцмережах в оновленні щодо атаки дронів на Волинь станом на 10:45 16 жовтня.

Як повідомив у соцмережах Маневицький селищний голова Олександр Гаврилюк, "у зв'язку з можливою загрозою аварійної ситуації на одному з підприємств селища, яка може супроводжуватися викидом аміаку в атмосферне повітря, просимо жителів зберігати спокій, бути уважними та дотримуватися правил безпеки".

За даними очільника ОВА, також "під час ранкових повітряних тривог внаслідок атаки реактивного шахеда постраждав гаражний кооператив у Луцькій громаді. Горить господарська будівля. Попередньо - без травмованих і загиблих".

"Без електропостачання ще 270 тисяч абонентів. Відновлювальні роботи тривають", - повідомив Романюк.

Тому в області, з його слів, відновлюють роботу стаціонарних Пунктів незламності.

"Щодо інших систем забезпечення сталого функціонування області: обʼєкти критичної інфраструктури працюють на резервних джерелах живлення. Ситуація не проста, але контрольована", - наголосив Романюк.

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Уночі в Луцьку внаслідок російської атаки виникла пожежа на одному з приватних підприємств. Фото: ДСНС.

Рівненська область

"Наразі 7 людей звернулися за допомогою до лікарів за наслідками атаки на Рівне. Поки що без госпіталізації", - вказав голова Рівненської ОВА Олександр Коваль у соцмережах 16 жовтня.

З його слів, повітряна тривога перешкоджає повноцінній роботі служб.

Львівська область

"У період з 09:07 по 09:59 наша ППО збила над Львівщиною три ворожі бойові безпілотники. Через падіння уламків підбитого ворожого безпілотника у Дублянах постраждав чоловік. Зафіксували вибиті вікна у житлових будинках в Мурованому", - написав у соцмережах 16 жовтня голова Львівської ОВА Максим Козицький.

"Унаслідок падіння уламків ворожого безпілотника в Дублянах Львівської громади поранено 34-річного чоловіка. Він отримав осколкове поранення правого стегна. Постраждалого доправили до лікарні... у Львові, де йому надають необхідну медичну допомогу", - уточнив мер Львова Андрій Садовий.

Хмельницька область

"Російські окупанти продовжують тероризувати Хмельниччину. Унаслідок атаки в Кам’янець-Подільському районі пошкоджено житлові будинки. В одному з них виникла пожежа в літній кухні. Рятувальники ліквідували загоряння. Загалом пошкоджено 10 житлових будинків: пошкоджено перекриття, паркани та двері, вибито вікна. На щастя, обійшлося без постраждалих", - зазначив вранці 16 жовтня голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін у соцмережах.

З його слів, "триває ліквідація пожежі на нафтобазі у Шепетівському районі. Гасіння ускладнюється безпековою ситуацією".

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Тернопільська область

Як зазначив у соцмережах голова Тернопільської ОВА Тарас Пастух, протягом крайніх двох діб ворог посилено атакує Тернопільщину.

З його слів, у ніч на 14 жовтня удару зазнала адмінбудівля транспортного підприємства у Тернополі, постраждалих не було.

"Під час нічних атак 15 та 16 жовтня під прицілом тричі опинилася філія виробничого підприємства у місті Чортків. Не виключена загроза повторних ударів. Пошкодження зазнали приміщення цехів. На місцях влучання були зафіксовані кілька осередків пожежі, їх загальна площа близько 100 м кв. Силами ДСНС вогонь було оперативно ліквідовано. Наслідки руйнувань та збитків оцінюють фахівці підприємства та залучені експерти", - вказав Пастух.

З його слів у Чорткові за 15 жовтня постраждали 5 осіб - четверо з них виписані з медзакладу, один пацієнт ще продовжує стаціонарне лікування, його стан задовільний. Подвійне влучання вночі 16 жовтня обійшлося без жертв та поранень.

"Як бачимо, атаки на Захід України суттєво посилилися", - констатував посадовець.

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