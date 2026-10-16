Атака рф дронами на запад Украины: есть погибший, много пострадавших, обесточивания и угроза выброса аммиака

$44.890.0950.310.04
ukenru
03:17 • 2824 просмотра
Зеленский раскритиковал сделку Трампа с Россией по дизельному топливу, а действия Москвы в отношении мира назвал "пародией"
02:38 • 6868 просмотра
На российских дронах «Молния-2» обнаружили загадочные устройства: может ли это быть аналогом Starlink
01:56 • 9504 просмотра
Путин заявил о захвате 6500 кв. км Украины, но реальные успехи армии РФ в 45 раз меньше — ISW
01:17 • 10106 просмотра
НПЗ «роснефти», обеспечивающий москву топливом, остановил часть производства после атаки дронов
00:38 • 10537 просмотра
Лукашенко заявил, что Трамп не имеет права диктовать Украине, кто должен быть её президентом
23:56 • 11061 просмотра
"Их вообще не следует пускать в Европу" — в Финляндии предлагают запретить россиянам туристические визы
23:16 • 11189 просмотра
Поворот Трампа в сторону России вызвал недовольство американцев — СМИ
22:57 • 10623 просмотра
Зеленский готов на 100 дней прекратить удары по НПЗ России в обмен на расширение Starlink — WSJ
22:38 • 10158 просмотра
Трамп заявил, что хотел бы видеть Путина на саммите G20
16 октября, 21:38 • 10734 просмотра
Украина накопила рекордные за 6 лет запасы газа перед зимой — Нафтогаз
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+11°
2.4м/с
99%
751мм
Популярные новости
Чтобы можно было спрогнозировать форс-мажоры — в приложении УЗ может появиться важная функцияPhoto16 октября, 18:13 • 14866 просмотра
Еще один день с графиками — как будут отключать свет в Украине в субботу16 октября, 18:22 • 8726 просмотра
Маск предложил Трампу замедлить работу Starlink в Украине — СМИ16 октября, 18:52 • 11395 просмотра
Леброн Джеймс устроил неожиданный сюрприз Ашеру на 48-летиеPhoto16 октября, 21:05 • 11091 просмотра
KFC отказывается от Pepsi в пользу Coca-Cola: PepsiCo может потерять $500 миллионов в год22:06 • 7270 просмотра
публикации
Бизнес предупреждает об остановке авиакомпаний и срыве оборонных контрактов
Эксклюзив
16 октября, 13:30 • 39894 просмотра
Банки задерживают платежи по внесению залогов в ВАКС: как это может быть связано с Пышным и НАБУ
Эксклюзив
16 октября, 13:11 • 36643 просмотра
Дюбуа vs Уордли 2: анонс боя за титул WBO в ЛондонеVideo16 октября, 12:17 • 40241 просмотра
Бронирование по-новому: почему заверения правительства не сняли обеспокоенность бизнеса и парламентаPhoto
Эксклюзив
16 октября, 10:05 • 49104 просмотра
От распродажи советского ОПК до собственной баллистики: что потеряла и восстанавливает Украина
Эксклюзив
16 октября, 08:56 • 55559 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Музыкант
Денис Шмыгаль
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Европа
Луцк
Реклама
УНН Lite
Билли Джоэл заявил, что врачи запретили ему выступать и водить автомобиль03:05 • 600 просмотра
Джонни Депп оказался в центре нового скандала: известный актер отрекся от дружбы с нимPhoto02:05 • 1750 просмотра
Леди Гагу обвинили в пренебрежительном отношении к легендарной певице и требуют извиненийPhoto01:06 • 2730 просмотра
Тома Круза обвинили в попытке привлечь Джима Керри к саентологии00:06 • 4744 просмотра
Хакеры атаковали сотни супермаркетов в Европе: холодильники нагрелись до 50 градусов23:05 • 4490 просмотра
Актуальное
Старлинк
Таймс
MIM-104 Patriot
The Washington Post
Отопление

Атака рф дронами на запад Украины: есть погибший, много пострадавших, обесточивания и угроза выброса аммиака

Киев • УНН

 • 15755 просмотра

Российские дроны атаковали западные области Украины: погиб человек, пострадали по меньшей мере 17 человек, 270 тысяч абонентов Волыни остались без света. Повреждены дома и предприятия.

Атака рф дронами на запад Украины: есть погибший, много пострадавших, обесточивания и угроза выброса аммиака

Западные области Украины утром 16 октября среди прочих продолжают подвергаться российской атаке реактивными дронами. В Волынской области есть погибший и 8 пострадавших, без света остаются 270 тысяч человек, в Маневичах власти предупредили о "возможной угрозе аварийной ситуации на одном из предприятий поселка, которая может сопровождаться выбросом аммиака в атмосферный воздух". В Ровно 7 пострадавших. Под Львовом также известно о пострадавшем. Об этом УНН пишет со ссылкой на данные местных властей.

Волынская область

"К сожалению, погиб один человек на частном предприятии "Агрофрукт ЛТД" в Маневичах. Еще 8 травмированных. В настоящее время пожар локализован, но не ликвидирован. Ликвидация последствий продолжается", — сообщил вр. и. о. главы Волынской ОВА Роман Романюк в социальных сетях в обновлении по поводу атаки дронов на Волынь по состоянию на 10:45 16 октября.

Как сообщил в социальных сетях Маневичский поселковый голова Александр Гаврилюк, "в связи с возможной угрозой аварийной ситуации на одном из предприятий поселка, которая может сопровождаться выбросом аммиака в атмосферный воздух, просим жителей сохранять спокойствие, быть внимательными и соблюдать правила безопасности".

По данным главы ОВА, также "во время утренних воздушных тревог в результате атаки реактивного шахеда пострадал гаражный кооператив в Луцкой общине. Горит хозяйственная постройка. Предварительно — без травмированных и погибших".

"Без электроснабжения по-прежнему остаются 270 тысяч абонентов. Восстановительные работы продолжаются", — сообщил Романюк.

Поэтому в области, по его словам, возобновляют работу стационарных Пунктов несокрушимости.

"Что касается других систем обеспечения стабильного функционирования области: объекты критической инфраструктуры работают на резервных источниках питания. Ситуация непростая, но контролируемая", — подчеркнул Романюк.

Луцк без света, в Киеве экстренные отключения - что известно о последствиях атаки рф к утру16.10.26, 08:42 • 44359 просмотров

Ночью в Луцке в результате российской атаки возник пожар на одном из частных предприятий. Фото: ГСЧС.

Ровненская область

"В настоящее время 7 человек обратились за помощью к врачам по последствиям атаки на Ровно. Пока без госпитализации", — указал глава Ровненской ОВА Александр Коваль в социальных сетях 16 октября.

По его словам, воздушная тревога препятствует полноценной работе служб. 

Львовская область

"В период с 09:07 до 09:59 наша ПВО сбила над Львовщиной три вражеских боевых беспилотника. В результате падения обломков сбитого вражеского беспилотника в Дублянах пострадал мужчина. Зафиксировали выбитые окна в жилых домах в Мурованом", — написал в социальных сетях 16 октября глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

"В результате падения обломков вражеского беспилотника в Дублянах Львовской общины ранен 34-летний мужчина. Он получил осколочное ранение правого бедра. Пострадавшего доставили в больницу... во Львове, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь", — уточнил мэр Львова Андрей Садовый.

Хмельницкая область

"Российские оккупанты продолжают терроризировать Хмельнитчину. В результате атаки в Каменец-Подольском районе повреждены жилые дома. В одном из них возник пожар в летней кухне. Спасатели ликвидировали возгорание. Всего повреждены 10 жилых домов: повреждены перекрытия, заборы и двери, выбиты окна. К счастью, обошлось без пострадавших", — отметил утром 16 октября глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин в социальных сетях.

По его словам, "продолжается ликвидация пожара на нефтебазе в Шепетовском районе. Тушение осложняется ситуацией с безопасностью".

В Шепетовском районе Хмельницкой области россияне атаковали нефтебазу — вспыхнул сильный пожар15.10.26, 23:39 • 3848 просмотров

Тернопольская область

Как отметил в социальных сетях глава Тернопольской ОВА Тарас Пастух, в течение последних двух суток враг усиленно атакует Тернопольщину.

По его словам, в ночь на 14 октября удару подверглось административное здание транспортного предприятия в Тернополе, пострадавших не было.

"Во время ночных атак 15 и 16 октября под прицелом трижды оказалась филиал производственного предприятия в городе Чортков. Не исключена угроза повторных ударов. Повреждения получили помещения цехов. В местах попаданий были зафиксированы несколько очагов пожара, их общая площадь — около 100 кв. м. Силами ГСЧС огонь был оперативно ликвидирован. Последствия разрушений и убытки оценивают специалисты предприятия и привлеченные эксперты", — указал Пастух.

По его словам, в Чорткове за 15 октября пострадали 5 человек — четверо из них выписаны из медучреждения, один пациент еще продолжает стационарное лечение, его состояние удовлетворительное. Двойное попадание ночью 16 октября обошлось без жертв и раненых.

"Как видим, атаки на Запад Украины существенно усилились", — констатировал чиновник.

россия атаковала энергетику в Киеве и четырех областях, часть жителей без света - Минэнерго16.10.26, 10:50 • 21796 просмотров

Юлия Шрамко

Война в Украине
Взрывы
Пожары
Графики отключений электроэнергии
Воздушная тревога
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Львовская область
Хмельницкая область
Тернопольская область
Волынская область
Чорткив
Андрей Садовый
Украина
Каменец-Подольский
Тернополь
Луцк
Львов
Ровно