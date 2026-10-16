Атака рф дронами на запад Украины: есть погибший, много пострадавших, обесточивания и угроза выброса аммиака

Западные области Украины утром 16 октября среди прочих продолжают подвергаться российской атаке реактивными дронами. В Волынской области есть погибший и 8 пострадавших, без света остаются 270 тысяч человек, в Маневичах власти предупредили о "возможной угрозе аварийной ситуации на одном из предприятий поселка, которая может сопровождаться выбросом аммиака в атмосферный воздух". В Ровно 7 пострадавших. Под Львовом также известно о пострадавшем. Об этом УНН пишет со ссылкой на данные местных властей.

Волынская область

"К сожалению, погиб один человек на частном предприятии "Агрофрукт ЛТД" в Маневичах. Еще 8 травмированных. В настоящее время пожар локализован, но не ликвидирован. Ликвидация последствий продолжается", — сообщил вр. и. о. главы Волынской ОВА Роман Романюк в социальных сетях в обновлении по поводу атаки дронов на Волынь по состоянию на 10:45 16 октября.

Как сообщил в социальных сетях Маневичский поселковый голова Александр Гаврилюк, "в связи с возможной угрозой аварийной ситуации на одном из предприятий поселка, которая может сопровождаться выбросом аммиака в атмосферный воздух, просим жителей сохранять спокойствие, быть внимательными и соблюдать правила безопасности".

По данным главы ОВА, также "во время утренних воздушных тревог в результате атаки реактивного шахеда пострадал гаражный кооператив в Луцкой общине. Горит хозяйственная постройка. Предварительно — без травмированных и погибших".

"Без электроснабжения по-прежнему остаются 270 тысяч абонентов. Восстановительные работы продолжаются", — сообщил Романюк.

Поэтому в области, по его словам, возобновляют работу стационарных Пунктов несокрушимости.

"Что касается других систем обеспечения стабильного функционирования области: объекты критической инфраструктуры работают на резервных источниках питания. Ситуация непростая, но контролируемая", — подчеркнул Романюк.

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Ночью в Луцке в результате российской атаки возник пожар на одном из частных предприятий. Фото: ГСЧС.

Ровненская область

"В настоящее время 7 человек обратились за помощью к врачам по последствиям атаки на Ровно. Пока без госпитализации", — указал глава Ровненской ОВА Александр Коваль в социальных сетях 16 октября.

По его словам, воздушная тревога препятствует полноценной работе служб.

Львовская область

"В период с 09:07 до 09:59 наша ПВО сбила над Львовщиной три вражеских боевых беспилотника. В результате падения обломков сбитого вражеского беспилотника в Дублянах пострадал мужчина. Зафиксировали выбитые окна в жилых домах в Мурованом", — написал в социальных сетях 16 октября глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

"В результате падения обломков вражеского беспилотника в Дублянах Львовской общины ранен 34-летний мужчина. Он получил осколочное ранение правого бедра. Пострадавшего доставили в больницу... во Львове, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь", — уточнил мэр Львова Андрей Садовый.

Хмельницкая область

"Российские оккупанты продолжают терроризировать Хмельнитчину. В результате атаки в Каменец-Подольском районе повреждены жилые дома. В одном из них возник пожар в летней кухне. Спасатели ликвидировали возгорание. Всего повреждены 10 жилых домов: повреждены перекрытия, заборы и двери, выбиты окна. К счастью, обошлось без пострадавших", — отметил утром 16 октября глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин в социальных сетях.

По его словам, "продолжается ликвидация пожара на нефтебазе в Шепетовском районе. Тушение осложняется ситуацией с безопасностью".

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Тернопольская область

Как отметил в социальных сетях глава Тернопольской ОВА Тарас Пастух, в течение последних двух суток враг усиленно атакует Тернопольщину.

По его словам, в ночь на 14 октября удару подверглось административное здание транспортного предприятия в Тернополе, пострадавших не было.

"Во время ночных атак 15 и 16 октября под прицелом трижды оказалась филиал производственного предприятия в городе Чортков. Не исключена угроза повторных ударов. Повреждения получили помещения цехов. В местах попаданий были зафиксированы несколько очагов пожара, их общая площадь — около 100 кв. м. Силами ГСЧС огонь был оперативно ликвидирован. Последствия разрушений и убытки оценивают специалисты предприятия и привлеченные эксперты", — указал Пастух.

По его словам, в Чорткове за 15 октября пострадали 5 человек — четверо из них выписаны из медучреждения, один пациент еще продолжает стационарное лечение, его состояние удовлетворительное. Двойное попадание ночью 16 октября обошлось без жертв и раненых.

"Как видим, атаки на Запад Украины существенно усилились", — констатировал чиновник.

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