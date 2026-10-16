россия атаковала энергетику в Киеве и четырех областях, часть жителей без света - Минэнерго

россия ночью и утром 16 октября атаковала энергетику в четырех областях и Киеве, часть жителей осталась без света. В целом новые отключения электроэнергии зафиксированы как минимум в 8 областях и столице. Об этом УНН пишет со ссылкой на данные Минэнерго и НЭК "Укрэнерго".

Вражеская атака на энергетику

"Ночью и утром россия атаковала ряд энергетических объектов в Киеве, Киевской, Волынской, Одесской и Ровненской областях. В результате часть потребителей оставалась без света", — сообщили в Минэнерго.

По данным Минэнерго, "из-за обстрелов и боевых действий утром зафиксированы новые отключения электроэнергии в Днепропетровской, Запорожской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой и Черниговской областях".

В Укрэнерго подтвердили, что "ночью и утром враг осуществил массированную атаку дронами на энергообъекты в нескольких областях". "В результате утром зафиксированы новые отключения электроэнергии в городе Киеве, Киевской, Волынской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Сумской и Черниговской областях", — свидетельствуют данные Укрэнерго.

Энергетики работают над восстановлением поврежденного оборудования и возвращением света потребителям. Ремонтные работы продолжаются везде, где позволяет ситуация с безопасностью, однако из-за постоянных воздушных тревог бригады вынуждены прерывать работу, указали в Минэнерго.

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Непогода

В результате непогоды без электроснабжения остаются 12 населенных пунктов в Полтавской и Сумской областях.

Ремонтные бригады работают над восстановлением электроснабжения.

Графики

"Из-за сетевых ограничений, вызванных российскими атаками, сегодня в отдельных регионах действуют графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса. Это вынужденные меры для стабилизации работы энергосистемы и предотвращения более масштабных аварий", — сообщили в Минэнерго.

"Чтобы избежать перегрузки оборудования, поврежденного предыдущими российскими обстрелами, в части областей сегодня до конца суток вынужденно будут применяться графики ограничения мощности для промышленности и графики почасовых отключений (объемом до 2 очередей) для всех категорий потребителей", — уточнили в Укрэнерго.

Потребителей призвали в период действия ограничительных мер экономно потреблять электроэнергию.

Потребление

Потребление электроэнергии, по данным Укрэнерго, соответствует сезонным показателям. Сегодня, 16 октября, по состоянию на 09:30 оно было на том же уровне, что и днем ранее — в четверг.

Вчера, 15 октября, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 3,9% выше, чем максимум предыдущего дня — в среду, 14 октября. Это обусловлено снижением температуры воздуха в большинстве регионов Украины, что побуждает потребителей пользоваться электрическими обогревателями в вечерние часы.

"Учитывая последствия российских обстрелов и погодные условия, пожалуйста, ограничьте использование мощных электроприборов с 16:00 до 22:00", — подчеркнули в Укрэнерго.

И отметили: из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру ситуация в энергосистеме может измениться.

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