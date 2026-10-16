росія атакувала енергетику у Києві та чотирьох областях, частина жителів без світла - Міненерго

росія вночі і вранці 16 жовтня атакувала енергетику в чотирьох областях і Києві, частина жителів без світла. Загалом нові знеструмлення є у щонайменше 8 областях і столиці. Про це УНН пише з посиланням на дані Міненерго та НЕК "Укренерго".

Ворожа атака на енергетику

"Вночі та вранці росія атакувала низку енергетичних об’єктів в Києві, Київській, Волинській, Одеській та Рівненській областях. Внаслідок чого частина споживачів залишалась без світла", - повідомили у Міненерго.

За даними Міненерго, "через обстріли та бойові дії на ранок є нові знеструмлення у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській, Хмельницькій та Чернігівській областях".

В Укренерго підтвердили, що "вночі та вранці ворог здійснив масовану дронову атаку на енергооб’єкти у кількох областях". "Внаслідок цього – на ранок є нові знеструмлення у місті Київ, Київській, Волинській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській, Сумській і Чернігівській областях", - свідчать дані Укренерго.

Енергетики працюють над відновленням пошкодженого обладнання та поверненням світла споживачам. Ремонтні роботи тривають усюди, де дозволяє безпекова ситуація, однак через постійні повітряні тривоги бригади змушені переривати роботу, вказали у Міненерго.

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Негода

Внаслідок негоди без електропостачання залишаються 12 населених пунктів на Полтавщині та Сумщині.

Ремонтні бригади працюють над відновленням електропостачання.

Графіки

"Через мережеві обмеження, спричинені російськими атаками, сьогодні в окремих регіонах діють графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промисловості й бізнесу. Це вимушені заходи для стабілізації роботи енергосистеми та запобігання масштабнішим аваріям", - повідомили в Міненерго.

"Щоб уникнути перевантаження пошкодженого попередніми російськими обстрілами обладнання – у частині областей сьогодні до кінця доби вимушено будуть застосовуватись графіки обмеження потужності для промисловості та графіки погодинних відключень (обсягом до 2 черг) для всіх категорій споживачів", - уточнили в Укренерго.

Споживачів закликали у період дії заходів обмеження споживати електроенергію ощадливо.

Споживання

Споживання електроенергії, за даними Укренерго, відповідає сезонним показникам. Сьогодні, 16 жовтня, станом на 09:30, воно було на тому ж рівні, що й попереднього дня – у четвер.

Вчора, 15 жовтня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 3,9% вищим, ніж максимум попереднього дня – у середу, 14 жовтня. Це зумовлено зниженням температури повітря у більшості регіонів України, що спонукає споживачів до користування електричними обігрівачами у вечірні години.

"Враховуючи наслідки російських обстрілів та погодні умови, будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами з 16:00 до 22:00", - підкреслили в Укренерго.

І зауважили: через російські атаки на енергетичну інфраструктуру – ситуація в енергосистемі може змінитись.

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