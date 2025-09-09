Депутат райсовета Закарпатья, причастный к растрате 8,4 млн грн на ремонте дороги, получил подозрение
Депутата Межгорского райсовета подозревают в растрате более 8,4 млн грн, выделенных на ремонт автодороги Р-21. Он, будучи инженером технадзора, подписал 14 актов с ложными сведениями, что позволило подрядчику получить средства за невыполненные работы.
Прокуроры сообщили о подозрении депутату Межгорского районного совета, который фигурирует в деле о растрате более 8,4 млн грн, выделенных на ремонт автодороги государственного значения Р-21 "Долина - Хуст". Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.
По данным следствия, подозреваемый работал инженером по технадзору и отвечал за контроль работ. Он подписал 14 актов приемки с ложными сведениями, что позволило подрядчику получить оплату за невыполненные работы.
Депутату инкриминировано ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей из-за недобросовестного отношения к ним, что повлекло тяжкие последствия охраняемым законом интересам государства (ч. 2 ст. 367 УК Украины). Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Прокуратура будет ходатайствовать о его домашнем аресте
Расследование ведет полиция при процессуальном руководстве областной прокуратуры и при поддержке СБУ.
Отдельно в суд уже передан обвинительный акт в отношении бывшего директора подрядной организации, который также причастен к схеме.
Напомним
Ранее прокуроры сообщили о подозрении депутату Закарпатского облсовета Георгию Горвату. Бывший народный депутат от "Партии регионов" с сообщниками подозреваются в присвоении 18 га земель государственной собственности на более чем 160 млн гривен.