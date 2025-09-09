$41.250.03
48.380.22
ukenru
Эксклюзив
9 сентября, 07:55 • 31479 просмотра
В России в результате взрывов выведены из строя магистральный нефтепровод и региональный газопроводPhoto
Эксклюзив
9 сентября, 07:10 • 55910 просмотра
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дронаPhoto
Эксклюзив
9 сентября, 07:01 • 49928 просмотра
Стоит ли покупать квартиру осенью: эксперт рассказал о ценах и рисках на рынке недвижимостиPhoto
9 сентября, 06:31 • 31411 просмотра
Кабмин обновил правила бронирования и мобилизации: акцент на оборонных предприятиях и уточнение процедур
8 сентября, 21:35 • 28065 просмотра
США прекращают сотрудничество с Европой в противодействии дезинформации со стороны россии, Китая и Ирана
8 сентября, 17:31 • 27273 просмотра
Враг атаковал здание Кабмина ракетой "Искандер" - Ермак
8 сентября, 16:59 • 39343 просмотра
Ермак обсудил с Рубио гарантии безопасности и усиление санкций против рф
8 сентября, 15:42 • 56754 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины проведет второй поединок в квалификации против АзербайджанаPhotoVideo
8 сентября, 12:50 • 29117 просмотра
Генсек НАТО отправится в Лондон на встречу в формате "Рамштайн" 9 сентября
8 сентября, 12:30 • 50666 просмотра
В россии атаковали воинскую часть, совершавшую военные преступления в Буче: есть погибшие и раненыеPhoto
Депутат райсовета Закарпатья, причастный к растрате 8,4 млн грн на ремонте дороги, получил подозрение

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Депутата Межгорского райсовета подозревают в растрате более 8,4 млн грн, выделенных на ремонт автодороги Р-21. Он, будучи инженером технадзора, подписал 14 актов с ложными сведениями, что позволило подрядчику получить средства за невыполненные работы.

Депутат райсовета Закарпатья, причастный к растрате 8,4 млн грн на ремонте дороги, получил подозрение

Прокуроры сообщили о подозрении депутату Межгорского районного совета, который фигурирует в деле о растрате более 8,4 млн грн, выделенных на ремонт автодороги государственного значения Р-21 "Долина - Хуст". Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.

Подробности

По данным следствия, подозреваемый работал инженером по технадзору и отвечал за контроль работ. Он подписал 14 актов приемки с ложными сведениями, что позволило подрядчику получить оплату за невыполненные работы.

Прокуратура вернула государству уникальные земли Национального природного парка "Каменская Сечь" на Херсонщине06.09.25, 12:55 • 3331 просмотр

Депутату инкриминировано ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей из-за недобросовестного отношения к ним, что повлекло тяжкие последствия охраняемым законом интересам государства (ч. 2 ст. 367 УК Украины). Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Прокуратура будет ходатайствовать о его домашнем аресте

- говорится в сообщении ОГП.  

Расследование ведет полиция при процессуальном руководстве областной прокуратуры и при поддержке СБУ.

Отдельно в суд уже передан обвинительный акт в отношении бывшего директора подрядной организации, который также причастен к схеме.

Напомним

Ранее прокуроры сообщили о подозрении депутату Закарпатского облсовета Георгию Горвату. Бывший народный депутат от "Партии регионов" с сообщниками подозреваются в присвоении 18 га земель государственной собственности на более чем 160 млн гривен.

Степан Гафтко

