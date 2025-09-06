Заволодіння землею на 160 млн грн: екс-нардепу від "Партії регіонів" оголосили підозру
Київ • УНН
Колишній народний депутат від "Партії регіонів" та його спільники підозрюються у привласненні 18 га державної землі вартістю понад 160 млн грн. НАБУ та САП викрили схему заволодіння та легалізації цієї землі.
Деталі
НАБУ та САП викрили схему заволодіння та подальшої легалізації 18 га землі державної власності ринковою вартістю понад 160 млн грн.
До реалізації оборудки причетні колишній народний депутат України від Партії Регіонів та підконтрольні йому дві особи, столична забудовниця та підконтрольна їй особа, а також екскерівник обласного управління Держгеокадастру України. Особам повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України
Досудовим розслідуванням встановлено, що навесні 2021 року, під час корпоративного конфлікту між екснардепом та забудовницею за контроль над розташованим в передмісті Києва гуртовим ринком сільськогосподарської продукції, в останньої виник умисел щодо виведення активів ринку на підконтрольних юридичних та фізичних осіб.
На виконання злочинного плану службовими особами Головного управління Держгеокадастру у Київській області всупереч встановленому порядку в Державний земельний кадастр внесено зміни, які дозволили вказаному органу розпоряджатись земельним масивом, на якому розміщується гуртовий ринок, площею понад 150 га. Надалі вказану земельну ділянку передали в оренду товариству, підконтрольному забудовниці.
Після цього керівник товариства відмовився від частини отриманої в оренду землі на користь 9 наперед визначених осіб, які на підставі наказу в.о. керівника Головного управління Держгеокадастру у Київській області, з порушенням норм земельного законодавства, одержали у власність 9 земельних ділянок площею 18 га.
Згодом зазначені земельні ділянки на підставі удаваних правочинів продано трьом товариствам, пов’язаним із забудовницею.
В процесі врегулювання конфлікту забудовниця та екснардеп підписали меморандум ("понятійку") щодо спільного використання земельного масиву, зокрема для забудови. А у вересні 2021 довірена особа ексобранця увійшла до складу бенефіціарів товариств-власників земельних ділянок
Подальшому розпорядженню зазначеним земельним масивом завадив арешт, накладений за клопотанням прокурорів САП.
