Заволодіння землею на 160 млн грн: екс-нардепу від "Партії регіонів" оголосили підозру

$41.350.00
48.130.00
ukenru
06:10 • 10234 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto
5 вересня, 16:47 • 19319 перегляди
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
5 вересня, 16:35 • 31195 перегляди
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 38392 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
5 вересня, 12:12 • 29010 перегляди
"Буде точно не в одиницях, а в тисячах": Зеленський про розгортання іноземних військ в Україні
Ексклюзив
5 вересня, 08:58 • 38781 перегляди
Витік зброї, зокрема гранат з прифронтових областей: в Нацполіції розповіли, як з цим борються
5 вересня, 08:28 • 43136 перегляди
Учень планував напад із ножем у школі на Закарпатті – Клименко
Ексклюзив
5 вересня, 08:19 • 36609 перегляди
Може на одну-дві гривні просісти: експерт розповів, як може змінитися ціна на пальне в Україні восени
5 вересня, 06:13 • 68741 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції Photo
4 вересня, 17:30 • 46818 перегляди
У катастрофі фунікулера в Лісабоні загинув українець - МЗС
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+22°
2.6м/с
44%
756мм
Популярнi новини
Норвегія обмежує цінову стелю на російську нафту5 вересня, 23:27 • 8884 перегляди
Польща закликає громадян залишити білорусь: названо причину6 вересня, 00:26 • 10434 перегляди
Масові арешти на заводі Hyundai в США: 475 осіб затриманоVideo6 вересня, 01:30 • 13189 перегляди
"Німеччина твердо стоїть на вашому боці": посол ФРН в Україні Мартін Єґер залишив посаду6 вересня, 02:34 • 4296 перегляди
Зеленський запросив путіна до Києва04:40 • 5512 перегляди
Публікації
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto06:10 • 10235 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 38394 перегляди
Чиї інтереси захищає Державіаслужба та чому постать Олександра Більчука, який її очолював, не така однозначна?Photo5 вересня, 12:22 • 27706 перегляди
Конкуренція на ринку аптек: чому українці отримують більше ніж іноземці5 вересня, 07:47 • 51106 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції Photo5 вересня, 06:13 • 68742 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Віктор Ляшко
Александар Вучич
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Білий дім
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"4 вересня, 10:35 • 35619 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo4 вересня, 09:16 • 86660 перегляди
Зірка "Пліткарки" Пенн Беджлі став батьком хлопчиків-близнюківPhoto4 вересня, 07:43 • 34456 перегляди
Блогерка-мільйонниця та донька власників технологічного гіганта Беккі Блум вийшла заміжPhoto3 вересня, 19:15 • 38984 перегляди
Radiohead повертаються після семирічної перерви: оголошено європейське турне 3 вересня, 17:44 • 40212 перегляди
Актуальне
Шахед-136
The Times
Financial Times
Фейкові новини
E-6 Mercury

Заволодіння землею на 160 млн грн: екс-нардепу від "Партії регіонів" оголосили підозру

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Колишній народний депутат від "Партії регіонів" та його спільники підозрюються у привласненні 18 га державної землі вартістю понад 160 млн грн. НАБУ та САП викрили схему заволодіння та легалізації цієї землі.

Заволодіння землею на 160 млн грн: екс-нардепу від "Партії регіонів" оголосили підозру

Колишній народний депутат від "Партії регіонів" зі спільниками підозрюються у привласненні 18 га земель державної власності на понад 160 млн гривень. Про це повідомляє пресслужба САП, пише УНН.

Деталі

НАБУ та САП викрили схему заволодіння та подальшої легалізації 18 га землі державної власності ринковою вартістю понад 160 млн грн.

До реалізації оборудки причетні колишній народний депутат України від Партії Регіонів та підконтрольні йому дві особи, столична забудовниця та підконтрольна їй особа, а також екскерівник обласного управління Держгеокадастру України. Особам повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України

- йдеться у повідомленні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що навесні 2021 року, під час корпоративного конфлікту між екснардепом та забудовницею за контроль над розташованим в передмісті Києва гуртовим ринком сільськогосподарської продукції, в останньої виник умисел щодо виведення активів ринку на підконтрольних юридичних та фізичних осіб.

На виконання злочинного плану службовими особами Головного управління Держгеокадастру у Київській області всупереч встановленому порядку в Державний земельний кадастр внесено зміни, які дозволили вказаному органу розпоряджатись земельним масивом, на якому розміщується гуртовий ринок, площею понад 150 га. Надалі вказану земельну ділянку передали в оренду товариству, підконтрольному забудовниці.

Після цього керівник товариства відмовився від частини отриманої в оренду землі на користь 9 наперед визначених осіб, які на підставі наказу в.о. керівника Головного управління Держгеокадастру у Київській області, з порушенням норм земельного законодавства, одержали у власність 9 земельних ділянок площею 18 га.

Згодом зазначені земельні ділянки на підставі удаваних правочинів продано трьом товариствам, пов’язаним із забудовницею.

В процесі врегулювання конфлікту забудовниця та екснардеп підписали меморандум ("понятійку") щодо спільного використання земельного масиву, зокрема для забудови. А у вересні 2021 довірена особа ексобранця увійшла до складу бенефіціарів товариств-власників земельних ділянок

- додали у САП.

Подальшому розпорядженню зазначеним земельним масивом завадив арешт, накладений за клопотанням прокурорів САП.

Незаконно передав у приватну власність 64 га земель: ексначальнику ГУ Держгеокадастру Хмельниччини оголосили підозру05.09.25, 12:06 • 2482 перегляди

Ольга Розгон

ПолітикаКримінал та НП
Спеціалізована антикорупційна прокуратура
Національне антикорупційне бюро України
Україна
Київ