Завладение землей на 160 млн грн: экс-нардепу от "Партии регионов" объявили подозрение

Бывший народный депутат от "Партии регионов" со сообщниками подозреваются в присвоении 18 га земель государственной собственности на более чем 160 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба САП, пишет УНН.

НАБУ и САП разоблачили схему завладения и последующей легализации 18 га земли государственной собственности рыночной стоимостью более 160 млн грн.

К реализации сделки причастны бывший народный депутат Украины от Партии Регионов и подконтрольные ему два лица, столичная застройщица и подконтрольное ей лицо, а также экс-руководитель областного управления Госгеокадастра Украины. Лицам сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 209 УК Украины

Досудебным расследованием установлено, что весной 2021 года, во время корпоративного конфликта между экс-нардепом и застройщицей за контроль над расположенным в пригороде Киева оптовым рынком сельскохозяйственной продукции, у последней возник умысел по выводу активов рынка на подконтрольных юридических и физических лиц.

Во исполнение преступного плана должностными лицами Главного управления Госгеокадастра в Киевской области вопреки установленному порядку в Государственный земельный кадастр внесены изменения, которые позволили указанному органу распоряжаться земельным массивом, на котором размещается оптовый рынок, площадью более 150 га. В дальнейшем указанный земельный участок передали в аренду обществу, подконтрольному застройщице.

После этого руководитель общества отказался от части полученной в аренду земли в пользу 9 заранее определенных лиц, которые на основании приказа и.о. руководителя Главного управления Госгеокадастра в Киевской области, с нарушением норм земельного законодательства, получили в собственность 9 земельных участков площадью 18 га.

Впоследствии указанные земельные участки на основании мнимых сделок проданы трем обществам, связанным с застройщицей.

В процессе урегулирования конфликта застройщица и экс-нардеп подписали меморандум ("понятийку") о совместном использовании земельного массива, в частности для застройки. А в сентябре 2021 доверенное лицо экс-избранника вошло в состав бенефициаров обществ-владельцев земельных участков