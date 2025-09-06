Завладение землей на 160 млн грн: экс-нардепу от "Партии регионов" объявили подозрение

$41.350.00
48.130.00
ukenru
06:10 • 10223 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto
5 сентября, 16:47 • 19310 просмотра
Новый отопительный сезон: Свириденко рассказала, насколько готова инфраструктура
5 сентября, 16:35 • 31190 просмотра
Свириденко назвала первые цифры проекта Бюджета-2026 и главный приоритет
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 38380 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
5 сентября, 12:12 • 29004 просмотра
"Будет точно не в единицах, а в тысячах": Зеленский о развертывании иностранных войск в Украине
Эксклюзив
5 сентября, 08:58 • 38779 просмотра
Утечка оружия, в частности гранат из прифронтовых областей: в Нацполиции рассказали, как с этим борются
5 сентября, 08:28 • 43134 просмотра
Ученик планировал нападение с ножом в школе на Закарпатье – Клименко
Эксклюзив
5 сентября, 08:19 • 36607 просмотра
Может на одну-две гривны просесть: эксперт рассказал, как может измениться цена на топливо в Украине осенью
5 сентября, 06:13 • 68737 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины сыграет сегодня против ФранцииPhoto
4 сентября, 17:30 • 46816 просмотра
В катастрофе фуникулера в Лиссабоне погиб украинец - МИД
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
2.6м/с
44%
756мм
Популярные новости
Норвегия ограничивает ценовой потолок на российскую нефть5 сентября, 23:27 • 8884 просмотра
Польша призывает граждан покинуть Беларусь: названа причина6 сентября, 00:26 • 10434 просмотра
Массовые аресты на заводе Hyundai в США: 475 человек задержаныVideo6 сентября, 01:30 • 13189 просмотра
«Германия твердо стоит на вашей стороне»: посол ФРГ в Украине Мартин Егер покинул пост6 сентября, 02:34 • 4296 просмотра
Зеленский пригласил Путина в Киев04:40 • 5512 просмотра
публикации
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto06:10 • 10226 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 38387 просмотра
Чьи интересы защищает Госавиаслужба и почему фигура Александра Бильчука, который ее возглавлял, не так однозначна?Photo5 сентября, 12:22 • 27703 просмотра
Конкуренция на рынке аптек: почему украинцы получают больше, чем иностранцы5 сентября, 07:47 • 51103 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины сыграет сегодня против ФранцииPhoto5 сентября, 06:13 • 68739 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Виктор Ляшко
Александр Вучич
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Белый дом
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Виктория Бекхэм призналась в борьбе с акне: "Я очень стеснялась сильной сыпи"4 сентября, 10:35 • 35617 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo4 сентября, 09:16 • 86658 просмотра
Звезда «Сплетницы» Пенн Бэджли стал отцом мальчиков-близнецовPhoto4 сентября, 07:43 • 34455 просмотра
Блогер-миллионник и дочь владельцев технологического гиганта Бекки Блум вышла замужPhoto3 сентября, 19:15 • 38984 просмотра
Radiohead возвращаются после семилетнего перерыва: объявлено европейское турне3 сентября, 17:44 • 40210 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Таймс
Financial Times
Фейковые новости
E-6 Mercury

Завладение землей на 160 млн грн: экс-нардепу от "Партии регионов" объявили подозрение

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Бывший народный депутат от "Партии регионов" и его сообщники подозреваются в присвоении 18 га государственной земли стоимостью более 160 млн грн. НАБУ и САП разоблачили схему завладения и легализации этой земли.

Завладение землей на 160 млн грн: экс-нардепу от "Партии регионов" объявили подозрение

Бывший народный депутат от "Партии регионов" со сообщниками подозреваются в присвоении 18 га земель государственной собственности на более чем 160 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба САП, пишет УНН.

Детали

НАБУ и САП разоблачили схему завладения и последующей легализации 18 га земли государственной собственности рыночной стоимостью более 160 млн грн.

К реализации сделки причастны бывший народный депутат Украины от Партии Регионов и подконтрольные ему два лица, столичная застройщица и подконтрольное ей лицо, а также экс-руководитель областного управления Госгеокадастра Украины. Лицам сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 209 УК Украины

- говорится в сообщении.

Досудебным расследованием установлено, что весной 2021 года, во время корпоративного конфликта между экс-нардепом и застройщицей за контроль над расположенным в пригороде Киева оптовым рынком сельскохозяйственной продукции, у последней возник умысел по выводу активов рынка на подконтрольных юридических и физических лиц.

Во исполнение преступного плана должностными лицами Главного управления Госгеокадастра в Киевской области вопреки установленному порядку в Государственный земельный кадастр внесены изменения, которые позволили указанному органу распоряжаться земельным массивом, на котором размещается оптовый рынок, площадью более 150 га. В дальнейшем указанный земельный участок передали в аренду обществу, подконтрольному застройщице.

После этого руководитель общества отказался от части полученной в аренду земли в пользу 9 заранее определенных лиц, которые на основании приказа и.о. руководителя Главного управления Госгеокадастра в Киевской области, с нарушением норм земельного законодательства, получили в собственность 9 земельных участков площадью 18 га.

Впоследствии указанные земельные участки на основании мнимых сделок проданы трем обществам, связанным с застройщицей.

В процессе урегулирования конфликта застройщица и экс-нардеп подписали меморандум ("понятийку") о совместном использовании земельного массива, в частности для застройки. А в сентябре 2021 доверенное лицо экс-избранника вошло в состав бенефициаров обществ-владельцев земельных участков

- добавили в САП.

Дальнейшему распоряжению указанным земельным массивом помешал арест, наложенный по ходатайству прокуроров САП.

Незаконно передал в частную собственность 64 га земель: экс-начальнику ГУ Госгеокадастра Хмельницкой области объявили подозрение05.09.25, 12:06 • 2482 просмотра

Ольга Розгон

ПолитикаКриминал и ЧП
Специализированная антикоррупционная прокуратура
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Украина
Киев