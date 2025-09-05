Незаконно передал в частную собственность 64 га земель: экс-начальнику ГУ Госгеокадастра Хмельницкой области объявили подозрение

Бывшему начальнику Главного управления Госгеокадастра в Хмельницкой области сообщили о подозрении в злоупотреблении властью и служебным положением. По версии следствия, он вместе с подчиненной незаконно передал в частную собственность 64 га земель. Об этом сообщает Офис Генпрокурора, пишет УНН.

При процессуальном руководстве Хмельницкой областной прокуратуры бывшему начальнику ГУ Госгеокадастра в Хмельницкой области сообщено о подозрении в злоупотреблении властью и служебным положением (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины)

По материалам следствия, он вместе с подчиненной незаконно передал в частную собственность 64 га земель сельскохозяйственного назначения с особо ценными почвами, принадлежавших аграрному лицею. Стоимость участков составляет более 3,6 млн грн. Благодаря своевременной реакции прокуратуры, эти земли уже возвращены в собственность общины.

Вместе с тем, только в течение июля-сентября прокурорами заявлены иски о возврате более 1000 га земель общей стоимостью 54,3 млн грн. Среди них:

Кроме того, предъявлены иски обязательственного характера по сохранению 923 га земель природно-заповедного фонда и заявлены требования о взыскании почти 1,9 млн грн безосновательно удержанных средств, которые общины потеряли из-за незаконного пользования участками без регистрации прав.

Прокуратура и в дальнейшем будет принципиально реагировать на любые попытки незаконного выбытия земель государственной или коммунальной собственности. Восстановление прав государства и общин – это фундаментальное условие развития регионов и сохранения стратегических ресурсов Украины