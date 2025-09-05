Незаконно передал в частную собственность 64 га земель: экс-начальнику ГУ Госгеокадастра Хмельницкой области объявили подозрение

$41.350.02
Эксклюзив
08:58 • 3098 просмотра
Утечка оружия, в частности гранат из прифронтовых областей: в Нацполиции рассказали, как с этим борются
08:28 • 7168 просмотра
Ученик планировал нападение с ножом в школе на Закарпатье – Клименко
Эксклюзив
08:19 • 7508 просмотра
Может на одну-две гривны просесть: эксперт рассказал, как может измениться цена на топливо в Украине осенью
06:13 • 16312 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины сыграет сегодня против ФранцииPhoto
4 сентября, 17:30 • 26144 просмотра
В катастрофе фуникулера в Лиссабоне погиб украинец - МИД
4 сентября, 14:39 • 45033 просмотра
Сегодня 26 стран готовы отправить войска в Украину для обеспечения мира - Макрон
4 сентября, 14:02 • 37972 просмотра
Руководители компании, сопровождающей ремонтную документацию для вертолетов Ми-8 в Украине, имеют российские паспорта – ВениславскийVideo
4 сентября, 10:04 • 39863 просмотра
Рада возвращает уголовную ответственность за СОЧ: что известно
4 сентября, 08:49 • 40435 просмотра
Спустя почти 4 года: Рада проголосовала за возобновление трансляции своих заседаний
Эксклюзив
4 сентября, 08:13 • 30829 просмотра
НБУ изъял сотни миллионов банкнот: какие купюры исчезают из обращения
Трамп обвинил Европу в финансировании войны через российскую нефть - СМИ
5 сентября, 00:18 • 13301 просмотра
Россия насильно привлекает украинских детей к военной подготовке на временно оккупированных территориях - ЦНС
5 сентября, 00:52 • 4292 просмотра
«Почти 500 боевых машин в год»: Германия значительно расширяет военную поддержку Украины
5 сентября, 01:24 • 5494 просмотра
«Мы ведем очень хороший диалог»: Трамп намерен поговорить с путиным после разговора с ЗеленскимVideo
5 сентября, 02:33 • 15005 просмотра
Конкуренция на рынке аптек: почему украинцы получают больше, чем иностранцы
07:47 • 7760 просмотра
публикации
публикации
Конкуренция на рынке аптек: почему украинцы получают больше, чем иностранцы
07:47 • 7868 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины сыграет сегодня против ФранцииPhoto
06:13 • 16306 просмотра
Заложник НАБУ? Почему дело генерала СБУ Витюка активизировалось только сейчас и похоже на месть
4 сентября, 18:50 • 20448 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo
4 сентября, 09:16 • 50174 просмотра
К любому столу: топ вкусных и простых рецептов греческого салатаPhoto
4 сентября, 07:53 • 36153 просмотра
Виктория Бекхэм призналась в борьбе с акне: "Я очень стеснялась сильной сыпи"
4 сентября, 10:35 • 19870 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo
4 сентября, 09:16 • 50174 просмотра
Звезда «Сплетницы» Пенн Бэджли стал отцом мальчиков-близнецовPhoto
4 сентября, 07:43 • 20542 просмотра
Блогер-миллионник и дочь владельцев технологического гиганта Бекки Блум вышла замужPhoto
3 сентября, 19:15 • 25946 просмотра
Radiohead возвращаются после семилетнего перерыва: объявлено европейское турне
3 сентября, 17:44 • 27741 просмотра
Незаконно передал в частную собственность 64 га земель: экс-начальнику ГУ Госгеокадастра Хмельницкой области объявили подозрение

Киев • УНН

 • 1026 просмотра

Бывшему начальнику Госгеокадастра Хмельницкой области объявили подозрение. Он вместе с подчиненной незаконно передал в частную собственность 64 га земель сельскохозяйственного назначения стоимостью более 3,6 млн грн.

Незаконно передал в частную собственность 64 га земель: экс-начальнику ГУ Госгеокадастра Хмельницкой области объявили подозрение

Бывшему начальнику Главного управления Госгеокадастра в Хмельницкой области сообщили о подозрении в злоупотреблении властью и служебным положением. По версии следствия, он вместе с подчиненной незаконно передал в частную собственность 64 га земель. Об этом сообщает Офис Генпрокурора, пишет УНН.

При процессуальном руководстве Хмельницкой областной прокуратуры бывшему начальнику ГУ Госгеокадастра в Хмельницкой области сообщено о подозрении в злоупотреблении властью и служебным положением (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины)

- говорится в сообщении.

По материалам следствия, он вместе с подчиненной незаконно передал в частную собственность 64 га земель сельскохозяйственного назначения с особо ценными почвами, принадлежавших аграрному лицею. Стоимость участков составляет более 3,6 млн грн. Благодаря своевременной реакции прокуратуры, эти земли уже возвращены в собственность общины.

Вместе с тем, только в течение июля-сентября прокурорами заявлены иски о возврате более 1000 га земель общей стоимостью 54,3 млн грн. Среди них:

  • 69 га, переданные безосновательно решениями органов власти;
    • 100 га, которые использовались не по целевому назначению;
      • 280 га, занятые без правовых оснований;
        • 525 га лесохозяйственных земель;
          • 12 га природоохранных территорий;
            • участки общественной застройки площадью 4,5 га и стоимостью 24 млн грн, которые были отданы без торгов.

              Кроме того, предъявлены иски обязательственного характера по сохранению 923 га земель природно-заповедного фонда и заявлены требования о взыскании почти 1,9 млн грн безосновательно удержанных средств, которые общины потеряли из-за незаконного пользования участками без регистрации прав.

              Прокуратура и в дальнейшем будет принципиально реагировать на любые попытки незаконного выбытия земель государственной или коммунальной собственности. Восстановление прав государства и общин – это фундаментальное условие развития регионов и сохранения стратегических ресурсов Украины

              - добавили в Генпрокуратуре.

              «Нажились» на дорогах, укрытиях и «мертвых душах»: на Харьковщине разоблачили масштабные злоупотребления на 45 млн грн04.09.25, 16:45 • 3052 просмотра

              Ольга Розгон

              ПолитикаКриминал и ЧП
              Украина