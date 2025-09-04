«Нажились» на дорогах, укрытиях и «мертвых душах»: на Харьковщине разоблачили масштабные злоупотребления на 45 млн грн
На Харьковщине разоблачены схемы хищения бюджетных средств на почти 45 миллионов гривен. Подозрения получили 27 человек, среди которых должностные лица и предприниматели.
Прокуроры Харьковской областной и окружных прокуратур совместно с правоохранителями сообщили о подозрении 27 лицам, причастным к злоупотреблениям бюджетными средствами, незаконному захвату имущества, экологическим преступлениям и коррупционным схемам. Общие убытки государству и обществу оценили почти в 45 миллионов гривен.
Детали
Бюджетные средства – это не личные "заначки". Это деньги общины, и мы не дадим превращать их в источник наживы для тех, кто прячется за должностями
Громкие разоблачения
Городские средства: бывший заместитель Харьковского городского головы вместе с подчиненным нанесли ущерб в 7 млн грн при закупке труб по завышенным ценам.
"Мертвые души": руководители коммунального предприятия фиктивно трудоустроили 16 человек, часть из которых даже получила бронь от мобилизации. Убытки – более 3 млн грн.
Образование: директор ООО присвоил 7,5 млн грн, выделенных на обустройство укрытий в школах, а должностное лицо управления образования Чугуева допустило потерю еще 1,4 млн грн из-за халатности.
Медицина: предприниматель, ответственный за технадзор во время ремонта больницы, нанес общине ущерб на 1,3 млн грн.
Лесное хозяйство: бывший руководитель лесхоза незаконно отпускал древесину без предоплаты, что привело к потерям в более чем 5,5 млн грн.
Экология: предприниматель годами складировал отходы на земле в Харькове, вызвав загрязнение почв на сумму почти 5 млн грн.
Рейдерство: из-за действий регистратора Малоданиловского поселкового совета незаконно изменено руководство предприятия, нанеся ущерб на 8,4 млн грн.
Отдельно следователи разоблачили схемы по завладению землей, завышению стоимости ремонта дорог и коммунальных работ, незаконному производству табака и фиктивным премиям на коммунальных предприятиях.
Досудебное расследование продолжается. Подозреваемым готовят ходатайства о мерах пресечения и отстранении от должностей.
