"Нажилися" на дорогах, укриттях та "мертвих душах": на Харківщині викрили масштабні зловживання на 45 млн грн

Прокурори Харківської обласної та окружних прокуратур разом із правоохоронцями повідомили про підозру 27 особам, причетним до зловживань із бюджетними коштами, незаконного захоплення майна, екологічних злочинів та корупційних схем. Загальні збитки державі та громаді оцінили майже у 45 мільйонів гривень.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, пише УНН.

Бюджетні кошти – це не особисті "заначки". Це гроші громади, і ми не дамо перетворювати їх на джерело наживи для тих, хто ховається за посадами