"Нажилися" на дорогах, укриттях та "мертвих душах": на Харківщині викрили масштабні зловживання на 45 млн грн

$41.370.01
48.200.03
ukenru
Ексклюзив
14:02 • 30 перегляди
Керівники компанії, яка супроводжує ремонтну документацію для гелікоптерів Ми-8 в Україні, мають російські паспорти – ВеніславськийVideo
10:04 • 10940 перегляди
Рада повертає кримінальну відповідальність за СЗЧ: що відомо
08:49 • 17323 перегляди
Після майже 4-х років: Рада проголосувала за відновлення трансляції своїх засідань
Ексклюзив
08:13 • 17886 перегляди
НБУ вилучив сотні мільйонів банкнот: які купюри зникають з обігу
Ексклюзив
08:05 • 16902 перегляди
На святкуванні Рош га-Шана в Умані очікують близько 30-35 тис. хасидів, місто готується – мер
Ексклюзив
4 вересня, 05:20 • 35663 перегляди
Всесвітній день сексуального здоров’я: фахівці дали поради для його підтримкиPhoto
3 вересня, 17:28 • 39204 перегляди
Європейці готові надати Україні гарантії безпеки в той день, коли буде підписаний мир - Макрон
3 вересня, 13:52 • 41801 перегляди
Маємо забезпечити захист неба, путін сподівається, що зима вбиватиме українців – Зеленський
Ексклюзив
3 вересня, 12:08 • 37683 перегляди
У Зеленського пояснили, що потрібно, щоб "дотиснути" тіньовий флот рфVideo
Ексклюзив
3 вересня, 11:49 • 73316 перегляди
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+26°
2.5м/с
39%
752мм
Популярнi новини
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 278911 перегляди
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму 31 серпня, 18:14 • 272247 перегляди
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД31 серпня, 19:40 • 269851 перегляди
"Порозуміння, досягнуті на Алясці, відкривають дорогу до миру": путін на саміті ШОС зробив низку заяв щодо України1 вересня, 04:35 • 262852 перегляди
Зеленський висловив співчуття Португалії через трагічну аварію в Лісабоні3 вересня, 23:48 • 26829 перегляди
Публікації
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo09:16 • 17132 перегляди
До будь-якого столу: топ смачних і простих рецептів грецького салатуPhoto4 вересня, 07:53 • 15857 перегляди
Всесвітній день сексуального здоров’я: фахівці дали поради для його підтримкиPhoto
Ексклюзив
4 вересня, 05:20 • 35659 перегляди
Незламна авіація: літак української компанії "XENA" гасить пожежі в Чорногорії та підтримує імідж держави на міжнародній ареніPhoto3 вересня, 14:49 • 35166 перегляди
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
Ексклюзив
3 вересня, 11:49 • 73314 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Кір Стармер
Михайло Федоров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Париж
Польща
Реклама
УНН Lite
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"10:35 • 6890 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo09:16 • 17132 перегляди
Зірка "Пліткарки" Пенн Беджлі став батьком хлопчиків-близнюківPhoto4 вересня, 07:43 • 10208 перегляди
Блогерка-мільйонниця та донька власників технологічного гіганта Беккі Блум вийшла заміжPhoto3 вересня, 19:15 • 16152 перегляди
Radiohead повертаються після семирічної перерви: оголошено європейське турне 3 вересня, 17:44 • 18253 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
Bild
Facebook
Шахед-136
Дія (сервіс)

"Нажилися" на дорогах, укриттях та "мертвих душах": на Харківщині викрили масштабні зловживання на 45 млн грн

Київ • УНН

 • 710 перегляди

На Харківщині викрито схеми розкрадання бюджетних коштів на майже 45 мільйонів гривень. Підозри отримали 27 осіб, серед яких посадовці та підприємці.

"Нажилися" на дорогах, укриттях та "мертвих душах": на Харківщині викрили масштабні зловживання на 45 млн грн

Прокурори Харківської обласної та окружних прокуратур разом із правоохоронцями повідомили про підозру 27 особам, причетним до зловживань із бюджетними коштами, незаконного захоплення майна, екологічних злочинів та корупційних схем. Загальні збитки державі та громаді оцінили майже у 45 мільйонів гривень.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, пише УНН.

Деталі

Бюджетні кошти – це не особисті "заначки". Це гроші громади, і ми не дамо перетворювати їх на джерело наживи для тих, хто ховається за посадами 

– наголосили в прокуратурі.

Гучні викриття

Міські кошти: колишній заступник Харківського міського голови разом із підлеглим завдали збитків у 7 млн грн під час закупівлі труб за завищеними цінами.

Штраф до 51 тис. гривень за несанкціоноване проникнення на військові об’єкти: Кабмін погодив законопроєкт04.09.25, 08:09 • 3764 перегляди

"Мертві душі": керівники комунального підприємства фіктивно працевлаштували 16 людей, частина з яких навіть отримала бронь від мобілізації. Збитки – понад 3 млн грн.

Освіта: директор ТОВ привласнив 7,5 млн грн, виділених на облаштування укриттів у школах, а посадовиця управління освіти Чугуєва допустила втрату ще 1,4 млн грн через недбалість.

Медицина: підприємець, відповідальний за технагляд під час ремонту лікарні, завдав громаді збитків на 1,3 млн грн.

Лісове господарство: колишній керівник лісгоспу незаконно відпускав деревину без передоплати, що призвело до втрат у понад 5,5 млн грн.

Екологія: підприємець роками складував відходи на землі у Харкові, спричинивши забруднення ґрунтів на суму майже 5 млн грн.

Рейдерство: через дії реєстратора Малоданилівської селищної ради незаконно змінено керівництво підприємства, завдавши шкоди на 8,4 млн грн.

Окремо слідчі викрили схеми із заволодіння землею, завищенням вартості ремонту доріг і комунальних робіт, незаконним виробництвом тютюну та фіктивними преміями на комунальних підприємствах.

Досудове розслідування триває. Підозрюваним готують клопотання про запобіжні заходи та відсторонення від посад.

Провели масштабну операцію в двох країнах: правоохоронці викрили шахраїв, які ошукали військових ЗСУ на понад 1 млн грн04.09.25, 15:06 • 2014 переглядiв

Степан Гафтко

Кримінал та НП
Бюро економічної безпеки України
Генеральний прокурор (Україна)
Україна
Харків