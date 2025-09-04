"Нажилися" на дорогах, укриттях та "мертвих душах": на Харківщині викрили масштабні зловживання на 45 млн грн
На Харківщині викрито схеми розкрадання бюджетних коштів на майже 45 мільйонів гривень. Підозри отримали 27 осіб, серед яких посадовці та підприємці.
Прокурори Харківської обласної та окружних прокуратур разом із правоохоронцями повідомили про підозру 27 особам, причетним до зловживань із бюджетними коштами, незаконного захоплення майна, екологічних злочинів та корупційних схем. Загальні збитки державі та громаді оцінили майже у 45 мільйонів гривень.
Деталі
Бюджетні кошти – це не особисті "заначки". Це гроші громади, і ми не дамо перетворювати їх на джерело наживи для тих, хто ховається за посадами
Гучні викриття
Міські кошти: колишній заступник Харківського міського голови разом із підлеглим завдали збитків у 7 млн грн під час закупівлі труб за завищеними цінами.
"Мертві душі": керівники комунального підприємства фіктивно працевлаштували 16 людей, частина з яких навіть отримала бронь від мобілізації. Збитки – понад 3 млн грн.
Освіта: директор ТОВ привласнив 7,5 млн грн, виділених на облаштування укриттів у школах, а посадовиця управління освіти Чугуєва допустила втрату ще 1,4 млн грн через недбалість.
Медицина: підприємець, відповідальний за технагляд під час ремонту лікарні, завдав громаді збитків на 1,3 млн грн.
Лісове господарство: колишній керівник лісгоспу незаконно відпускав деревину без передоплати, що призвело до втрат у понад 5,5 млн грн.
Екологія: підприємець роками складував відходи на землі у Харкові, спричинивши забруднення ґрунтів на суму майже 5 млн грн.
Рейдерство: через дії реєстратора Малоданилівської селищної ради незаконно змінено керівництво підприємства, завдавши шкоди на 8,4 млн грн.
Окремо слідчі викрили схеми із заволодіння землею, завищенням вартості ремонту доріг і комунальних робіт, незаконним виробництвом тютюну та фіктивними преміями на комунальних підприємствах.
Досудове розслідування триває. Підозрюваним готують клопотання про запобіжні заходи та відсторонення від посад.
