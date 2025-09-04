$41.360.01
3 вересня, 17:28 • 21153 перегляди
Європейці готові надати Україні гарантії безпеки в той день, коли буде підписаний мир - Макрон
3 вересня, 14:02 • 35250 перегляди
Сьогодні або днями: Зеленський анонсував розмову з Трампом
3 вересня, 13:52 • 27283 перегляди
Маємо забезпечити захист неба, путін сподівається, що зима вбиватиме українців – Зеленський
Ексклюзив
3 вересня, 12:08 • 26983 перегляди
У Зеленського пояснили, що потрібно, щоб "дотиснути" тіньовий флот рфVideo
Ексклюзив
3 вересня, 11:49 • 48758 перегляди
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
Ексклюзив
3 вересня, 10:05 • 24123 перегляди
На Київщині під час сварки брат вбив неповнолітню сестру
3 вересня, 09:24 • 25344 перегляди
Рада зробила крок до легалізації криптовалюти
Ексклюзив
3 вересня, 07:25 • 23020 перегляди
Акціонери банків в Україні позбавлені правових інструментів захисту бізнесу - політолог
3 вересня, 06:20 • 25183 перегляди
Повітряна атака рф 3 вересня: ППО збила 451 ціль з 526Photo
Ексклюзив
3 вересня, 06:16 • 49509 перегляди
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
Штраф до 51 тис. гривень за несанкціоноване проникнення на військові об’єкти: Кабмін погодив законопроєкт 4 вересня 2025

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Кабінет міністрів погодив законопроєкт про посилення відповідальності за самовільне проникнення на військові об’єкти. Штрафи сягатимуть 51 тисячі гривень.

Штраф до 51 тис. гривень за несанкціоноване проникнення на військові об’єкти: Кабмін погодив законопроєкт

Кабінет міністрів погодив законопроєкт, яким пропонує посилити відповідальність за самовільне проникнення на військові об’єкти. Зокрема, планується карати штрафами до 51 тис. гривень. Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді України Тарас Мельничук у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

Деталі

Схвалено проект закону "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за самовільне проникнення на військові об’єкти"

- повідомив Мельничук.

Зокрема, законопроектом пропонується доповнити Кодекс України про адміністративні правопорушення новою статтею 186-9, в якій передбачити встановлення відповідальності за самовільне проникнення на військові обʼєкти, за вчинення такого правопорушення повторно протягом року відповідно та за вчинення таких дій в умовах особливого періоду.

Передбачається встановити адміністративну відповідальність за самовільне проникнення на військові обʼєкти шляхом встановлення штрафів за такі правопорушення (від 500 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - 8,5 тис. гривень - 51 тис. гривень) з відповідною конфіскацією знаряддя здійснення правопорушення.

Пропонується наділити органи Національної поліції України повноваженнями складати протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені у статті 186-9 КУпАП та наділити суддів районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судів повноваженнями розглядати справи про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо

Кабінет міністрів схвалив законопроєкт, який передбачає посилення відповідальності за порушення комендантської години.

Павло Башинський

СуспільствоВійна в УкраїніЕкономікаПолітика
Національна поліція України
Верховна Рада України