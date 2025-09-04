Штраф до 51 тис. гривен за несанкционированное проникновение на военные объекты: Кабмин согласовал законопроект 4 сентября 2025
Киев • УНН
Кабинет министров согласовал законопроект об усилении ответственности за самовольное проникновение на военные объекты. Штрафы будут достигать 51 тысячи гривен.
Кабинет министров согласовал законопроект, которым предлагает усилить ответственность за самовольное проникновение на военные объекты. В частности, планируется наказывать штрафами до 51 тыс. гривен. Об этом сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук в своем Telegram-канале, передает УНН.
Детали
Одобрен проект закона "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно установления ответственности за самовольное проникновение на военные объекты"
В частности, законопроектом предлагается дополнить Кодекс Украины об административных правонарушениях новой статьей 186-9, в которой предусмотреть установление ответственности за самовольное проникновение на военные объекты, за совершение такого правонарушения повторно в течение года соответственно и за совершение таких действий в условиях особого периода.
Предполагается установить административную ответственность за самовольное проникновение на военные объекты путем установления штрафов за такие правонарушения (от 500 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан - 8,5 тыс. гривен - 51 тыс. гривен) с соответствующей конфискацией орудия совершения правонарушения.
Предлагается наделить органы Национальной полиции Украины полномочиями составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных в статье 186-9 КУоАП и наделить судей районных, районных в городе, городских или горрайонных судов полномочиями рассматривать дела об административных правонарушениях.
Напомним
Кабинет министров одобрил законопроект, который предусматривает усиление ответственности за нарушение комендантского часа.