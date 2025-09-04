Провели масштабну операцію в двох країнах: правоохоронці викрили шахраїв, які ошукали військових ЗСУ на понад 1 млн грн

У Молдові та Україні викрили учасників шахрайської групи, які ошукали військових ЗСУ на понад мільйон гривень. П'ятьох зловмисників з Бельців (Молдова) взяли під варту. В Україні обшуки провели у 8 областях в осіб, які можуть бути причетними до шахрайства. Про це повідомила Національна поліція України передає УНН.

Правоохоронці затримали в Молдові п’ятьох учасників злочинної групи та ліквідували діяльність шахрайського call-центру у м. Бєльці (Республіка Молдова). Їм оголошено підозри та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою

Також у поліції додали, що оперативники поліції Хмельниччини "викрили групу проросійськи налаштованих мешканців, які через оголошення на інтернет-платформах пропонували військовим транспорт, генератори, квадроцикли та інші товари".

"Після отримання передоплати зловмисники зникали, не передаючи обіцяного", - повідомили у поліції.

Згодом як повідомляється, було встановлено, що організатор і основні учасники групи виїхали до Молдови, де в місті Бєльці організували роботу шахрайського call-центру. До схеми залучили кілька власників банківських карток, на які постраждалі переказували гроші.

"Завдяки каналам Європолу українські поліцейські передали дані колегам у Молдові. На підставі цієї інформації Національна інспекція розслідувань відкрила кримінальне провадження", - зазначили правоохоронці та додали, що також було підписано угоду про створення спільної слідчої групи для більшої ефективності.

Так у співробітництві правоохоронці встановили місця проживання учасників групи, розташування "кол-центру" та дропів. Їхню причетність було доведено у щонайменше 20 епізодах.

"Сума завданих збитків сягнула понад 1 000 000 гривень", - підкреслили правоохоронці.

Українські та молдавські оперативники провели спільні заходи в містах Бєльці та Унгєни та "затримали організатора та чотирьох найактивніших учасників. Усі фігуранти пов’язані між собою родинними зв’язками".

В Україні … провели обшуки у Хмельницькій, Чернігівській, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Одеській, Житомирській, Черкаській та Вінницькій областях у осіб, які можуть бути причетними до шахрайської схеми. Вилучили банківські картки, чорнові записи, мобільні телефони тощо