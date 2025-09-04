Провели масштабну операцію в двох країнах: правоохоронці викрили шахраїв, які ошукали військових ЗСУ на понад 1 млн грн

$41.370.01
Рада повертає кримінальну відповідальність за СЗЧ: що відомо
08:52 • 10262 перегляди
Зеленський прибув до Єлисейського палацу: розпочинається зустріч "Коаліції охочих"
08:49 • 10355 перегляди
Після майже 4-х років: Рада проголосувала за відновлення трансляції своїх засідань
Ексклюзив
08:13 • 12137 перегляди
НБУ вилучив сотні мільйонів банкнот: які купюри зникають з обігу
Ексклюзив
08:05 • 11606 перегляди
На святкуванні Рош га-Шана в Умані очікують близько 30-35 тис. хасидів, місто готується – мер
Ексклюзив
4 вересня, 05:20 • 27023 перегляди
Всесвітній день сексуального здоров'я: фахівці дали поради для його підтримки
3 вересня, 17:28 • 36920 перегляди
Європейці готові надати Україні гарантії безпеки в той день, коли буде підписаний мир - Макрон
3 вересня, 13:52 • 39722 перегляди
Маємо забезпечити захист неба, путін сподівається, що зима вбиватиме українців – Зеленський
Ексклюзив
3 вересня, 12:08 • 37239 перегляди
У Зеленського пояснили, що потрібно, щоб "дотиснути" тіньовий флот рф
Ексклюзив
3 вересня, 11:49 • 68268 перегляди
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД
"Порозуміння, досягнуті на Алясці, відкривають дорогу до миру": путін на саміті ШОС зробив низку заяв щодо України
Зеленський висловив співчуття Португалії через трагічну аварію в Лісабоні
Публікації
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихідними
До будь-якого столу: топ смачних і простих рецептів грецького салату
Всесвітній день сексуального здоров'я: фахівці дали поради для його підтримки
Ексклюзив
4 вересня, 05:20 • 27016 перегляди
Незламна авіація: літак української компанії "XENA" гасить пожежі в Чорногорії та підтримує імідж держави на міжнародній арені
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
Ексклюзив
3 вересня, 11:49 • 68265 перегляди
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихідними
Зірка "Пліткарки" Пенн Беджлі став батьком хлопчиків-близнюків
Блогерка-мільйонниця та донька власників технологічного гіганта Беккі Блум вийшла заміж
Radiohead повертаються після семирічної перерви: оголошено європейське турне
Провели масштабну операцію в двох країнах: правоохоронці викрили шахраїв, які ошукали військових ЗСУ на понад 1 млн грн

Київ • УНН

 • 34 перегляди

У Молдові та Україні викрито шахрайську групу, яка ошукала військових ЗСУ на понад мільйон гривень. П'ятьох зловмисників затримано в Молдові, в Україні проведено обшуки у 8 областях.

Провели масштабну операцію в двох країнах: правоохоронці викрили шахраїв, які ошукали військових ЗСУ на понад 1 млн грн

У Молдові та Україні викрили учасників шахрайської групи, які ошукали військових ЗСУ на понад мільйон гривень. П'ятьох зловмисників з Бельців (Молдова) взяли під варту. В Україні обшуки провели у 8 областях в осіб, які можуть бути причетними до шахрайства. Про це повідомила Національна поліція України передає УНН.

Правоохоронці затримали в Молдові п’ятьох учасників злочинної групи та ліквідували діяльність шахрайського call-центру у м. Бєльці (Республіка Молдова). Їм оголошено підозри та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою

- повідомили правоохоронці.

Також у поліції додали, що оперативники поліції Хмельниччини "викрили групу проросійськи налаштованих мешканців, які через оголошення на інтернет-платформах пропонували військовим транспорт, генератори, квадроцикли та інші товари".

"Після отримання передоплати зловмисники зникали, не передаючи обіцяного", - повідомили у поліції.

Згодом як повідомляється, було встановлено, що організатор і основні учасники групи виїхали до Молдови, де в місті Бєльці організували роботу шахрайського call-центру. До схеми залучили кілька власників банківських карток, на які постраждалі переказували гроші.

"Завдяки каналам Європолу українські поліцейські передали дані колегам у Молдові. На підставі цієї інформації Національна інспекція розслідувань відкрила кримінальне провадження", - зазначили правоохоронці та додали, що також було підписано угоду про створення спільної слідчої групи для більшої ефективності.

Так у співробітництві правоохоронці встановили місця проживання учасників групи, розташування "кол-центру" та дропів. Їхню причетність було доведено у щонайменше 20 епізодах.

"Сума завданих збитків сягнула понад 1 000 000 гривень", - підкреслили правоохоронці.

Українські та молдавські оперативники провели спільні заходи в містах Бєльці та Унгєни та "затримали організатора та чотирьох найактивніших учасників. Усі фігуранти пов’язані між собою родинними зв’язками".

В Україні … провели обшуки у Хмельницькій, Чернігівській, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Одеській, Житомирській, Черкаській та Вінницькій областях у осіб, які можуть бути причетними до шахрайської схеми. Вилучили банківські картки, чорнові записи, мобільні телефони тощо

- додали у поліції.

Штраф до 51 тис. гривень за несанкціоноване проникнення на військові об’єкти: Кабмін погодив законопроєкт04.09.25, 08:09 • 3478 переглядiв

Альона Уткіна

СуспільствоКримінал та НП
Європол
Національна поліція України
Україна
Молдова