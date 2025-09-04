Проведена масштабная операция в двух странах: правоохранители разоблачили мошенников, обманувших военных ВСУ на более чем 1 млн грн

В Молдове и Украине разоблачили участников мошеннической группы, которые обманули военных ВСУ на более чем миллион гривен. Пятерых злоумышленников из Бельц (Молдова) взяли под стражу. В Украине обыски провели в 8 областях у лиц, которые могут быть причастны к мошенничеству. Об этом сообщила Национальная полиция Украины, передает УНН.

Правоохранители задержали в Молдове пятерых участников преступной группы и ликвидировали деятельность мошеннического call-центра в г. Бельцы (Республика Молдова). Им объявлены подозрения и избраны меры пресечения в виде содержания под стражей

Также в полиции добавили, что оперативники полиции Хмельницкой области "разоблачили группу пророссийски настроенных жителей, которые через объявления на интернет-платформах предлагали военным транспорт, генераторы, квадроциклы и другие товары".

"После получения предоплаты злоумышленники исчезали, не передавая обещанного", - сообщили в полиции.

Впоследствии, как сообщается, было установлено, что организатор и основные участники группы выехали в Молдову, где в городе Бельцы организовали работу мошеннического call-центра. В схему привлекли несколько владельцев банковских карт, на которые пострадавшие переводили деньги.

"Благодаря каналам Европола украинские полицейские передали данные коллегам в Молдове. На основании этой информации Национальная инспекция расследований открыла уголовное производство", - отметили правоохранители и добавили, что также было подписано соглашение о создании совместной следственной группы для большей эффективности.

Так, в сотрудничестве правоохранители установили места жительства участников группы, расположение "кол-центра" и дропов. Их причастность была доказана по меньшей мере в 20 эпизодах.

"Сумма нанесенного ущерба достигла более 1 000 000 гривен", - подчеркнули правоохранители.

Украинские и молдавские оперативники провели совместные мероприятия в городах Бельцы и Унгены и "задержали организатора и четырех наиболее активных участников. Все фигуранты связаны между собой родственными связями".

В Украине… провели обыски в Хмельницкой, Черниговской, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Одесской, Житомирской, Черкасской и Винницкой областях у лиц, которые могут быть причастны к мошеннической схеме. Изъяли банковские карты, черновые записи, мобильные телефоны и т.д.