Незаконно передав у приватну власність 64 га земель: ексначальнику ГУ Держгеокадастру Хмельниччини оголосили підозру

Колишньому начальнику Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області повідомили про підозру у зловживанні владою та службовим становищем. За версією слідства, він разом із підлеглою незаконно передав у приватну власність 64 га земель. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора, пише УНН.

За процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури колишньому начальнику ГУ Держгеокадастру у Хмельницькій області повідомлено про підозру у зловживанні владою та службовим становищем (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України) - йдеться у повідомленні.

За матеріалами слідства, він разом із підлеглою незаконно передав у приватну власність 64 га земель сільськогосподарського призначення з особливо цінними ґрунтами, що належали аграрному ліцею. Вартість ділянок становить понад 3,6 млн грн. Завдяки вчасній реакції прокуратури, ці землі вже повернуто у власність громади.

Разом з тим, лише упродовж липня-вересня прокурорами заявлено позови щодо повернення понад 1000 га земель загальною вартістю 54,3 млн грн. Серед них:

69 га, передані безпідставно рішеннями органів влади;

100 га, що використовувались не за цільовим призначенням;

280 га, зайняті без правових підстав;

525 га лісогосподарських земель;

12 га природоохоронних територій;

ділянки громадської забудови площею 4,5 га та вартістю 24 млн грн, які були віддані без торгів.

Крім того, пред’явлено позови зобов’язального характеру щодо збереження 923 га земель природно-заповідного фонду та заявлено вимоги про стягнення майже 1,9 млн грн безпідставно утриманих коштів, які громади втратили через незаконне користування ділянками без реєстрації прав.

Прокуратура і надалі принципово реагуватиме на будь-які спроби незаконного вибуття земель державної чи комунальної власності. Відновлення прав держави та громад – це фундаментальна умова розвитку регіонів і збереження стратегічних ресурсів України - додали у Генпрокуратурі.

