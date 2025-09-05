$41.350.02
48.130.07
ukenru
Ексклюзив
08:58 • 980 перегляди
Витік зброї, зокрема гранат з прифронтових областей: в Нацполіції розповіли, як з цим борються
08:28 • 2740 перегляди
Учень планував напад із ножем у школі на Закарпатті – Клименко
Ексклюзив
08:19 • 3832 перегляди
Може на одну-дві гривні просісти: експерт розповів, як може змінитися ціна на пальне в Україні восени
06:13 • 13211 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції Photo
4 вересня, 17:30 • 24499 перегляди
У катастрофі фунікулера в Лісабоні загинув українець - МЗС
4 вересня, 14:39 • 44094 перегляди
Сьогодні 26 країн готові надіслати війська до України для забезпечення миру - Макрон
4 вересня, 14:02 • 37221 перегляди
Керівники компанії, яка супроводжує ремонтну документацію для гелікоптерів Ми-8 в Україні, мають російські паспорти – ВеніславськийVideo
4 вересня, 10:04 • 39456 перегляди
Рада повертає кримінальну відповідальність за СЗЧ: що відомо
4 вересня, 08:49 • 40149 перегляди
Після майже 4-х років: Рада проголосувала за відновлення трансляції своїх засідань
Ексклюзив
4 вересня, 08:13 • 30694 перегляди
НБУ вилучив сотні мільйонів банкнот: які купюри зникають з обігу
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Незаконно передав у приватну власність 64 га земель: ексначальнику ГУ Держгеокадастру Хмельниччини оголосили підозру

Київ • УНН

 • 306 перегляди

Колишньому начальнику Держгеокадастру Хмельниччини оголосили підозру. Він разом з підлеглою незаконно передав у приватну власність 64 га земель сільськогосподарського призначення вартістю понад 3,6 млн грн.

Незаконно передав у приватну власність 64 га земель: ексначальнику ГУ Держгеокадастру Хмельниччини оголосили підозру

Колишньому начальнику Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області повідомили про підозру у зловживанні владою та службовим становищем. За версією слідства, він разом із підлеглою незаконно передав у приватну власність 64 га земель. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора, пише УНН.

За процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури колишньому начальнику ГУ Держгеокадастру у Хмельницькій області повідомлено про підозру у зловживанні владою та службовим становищем (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України)

- йдеться у повідомленні.

За матеріалами слідства, він разом із підлеглою незаконно передав у приватну власність 64 га земель сільськогосподарського призначення з особливо цінними ґрунтами, що належали аграрному ліцею. Вартість ділянок становить понад 3,6 млн грн. Завдяки вчасній реакції прокуратури, ці землі вже повернуто у власність громади.

Разом з тим, лише упродовж липня-вересня прокурорами заявлено позови щодо повернення понад 1000 га земель загальною вартістю 54,3 млн грн. Серед них:

  • 69 га, передані безпідставно рішеннями органів влади;
    • 100 га, що використовувались не за цільовим призначенням;
      • 280 га, зайняті без правових підстав;
        • 525 га лісогосподарських земель;
          • 12 га природоохоронних територій;
            • ділянки громадської забудови площею 4,5 га та вартістю 24 млн грн, які були віддані без торгів.

              Крім того, пред’явлено позови зобов’язального характеру щодо збереження 923 га земель природно-заповідного фонду та заявлено вимоги про стягнення майже 1,9 млн грн безпідставно утриманих коштів, які громади втратили через незаконне користування ділянками без реєстрації прав.

              Прокуратура і надалі принципово реагуватиме на будь-які спроби незаконного вибуття земель державної чи комунальної власності. Відновлення прав держави та громад – це фундаментальна умова розвитку регіонів і збереження стратегічних ресурсів України

              - додали у Генпрокуратурі.

              "Нажилися" на дорогах, укриттях та "мертвих душах": на Харківщині викрили масштабні зловживання на 45 млн грн04.09.25, 16:45 • 3044 перегляди

              Ольга Розгон

              ПолітикаКримінал та НП
              Україна