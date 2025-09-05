Незаконно передав у приватну власність 64 га земель: ексначальнику ГУ Держгеокадастру Хмельниччини оголосили підозру
Київ • УНН
Колишньому начальнику Держгеокадастру Хмельниччини оголосили підозру. Він разом з підлеглою незаконно передав у приватну власність 64 га земель сільськогосподарського призначення вартістю понад 3,6 млн грн.
Колишньому начальнику Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області повідомили про підозру у зловживанні владою та службовим становищем. За версією слідства, він разом із підлеглою незаконно передав у приватну власність 64 га земель. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора, пише УНН.
За процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури колишньому начальнику ГУ Держгеокадастру у Хмельницькій області повідомлено про підозру у зловживанні владою та службовим становищем (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України)
За матеріалами слідства, він разом із підлеглою незаконно передав у приватну власність 64 га земель сільськогосподарського призначення з особливо цінними ґрунтами, що належали аграрному ліцею. Вартість ділянок становить понад 3,6 млн грн. Завдяки вчасній реакції прокуратури, ці землі вже повернуто у власність громади.
Разом з тим, лише упродовж липня-вересня прокурорами заявлено позови щодо повернення понад 1000 га земель загальною вартістю 54,3 млн грн. Серед них:
- 69 га, передані безпідставно рішеннями органів влади;
- 100 га, що використовувались не за цільовим призначенням;
- 280 га, зайняті без правових підстав;
- 525 га лісогосподарських земель;
- 12 га природоохоронних територій;
- ділянки громадської забудови площею 4,5 га та вартістю 24 млн грн, які
були віддані без торгів.
Крім того, пред’явлено позови зобов’язального характеру щодо збереження 923 га земель природно-заповідного фонду та заявлено вимоги про стягнення майже 1,9 млн грн безпідставно утриманих коштів, які громади втратили через незаконне користування ділянками без реєстрації прав.
Прокуратура і надалі принципово реагуватиме на будь-які спроби незаконного вибуття земель державної чи комунальної власності. Відновлення прав держави та громад – це фундаментальна умова розвитку регіонів і збереження стратегічних ресурсів України
