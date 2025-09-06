$41.350.00
Прокуратура вернула государству уникальные земли Национального природного парка "Каменская Сечь" на Херсонщине

Киев • УНН

 • 40 просмотра

Прокуроры Специализированной экологической прокуратуры отстояли в суде возвращение государству 550 га земель Национального природного парка "Каменская Сечь" на Херсонщине. ГУ Госгеокадастра незаконно передало эти участки в коммунальную собственность как земли сельскохозяйственного назначения.

Прокуратура вернула государству уникальные земли Национального природного парка "Каменская Сечь" на Херсонщине

Прокуроры Специализированной экологической прокуратуры отстояли в суде возвращение государству 550 га земель, входящих в Национальный природный парк "Каменская Сечь" на Херсонщине. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Детали

ГУ Госгеокадастра в области незаконно сформировало и передало эти участки в коммунальную собственность как земли сельскохозяйственного назначения. Это противоречило требованиям закона и режиму охраны территорий природно-заповедного фонда.

Суд полностью удовлетворил иск прокуратуры — приказы признаны недействительными, а регистрация участков отменена.

Благодаря уже выполненным трем искам прокуратуры Нацпарк сохранит свой природный и исторический потенциал, а уникальные земли останутся под охраной государства.

Защита украинской земли от незаконного использования является одним из ключевых направлений работы прокуроров Специализированных экологических прокуратур. Особенно важно это тогда, когда речь идет об участках в пределах природоохранных территорий, имеющих экологическую и стратегическую ценность. Благодаря принципиальной позиции прокуратуры еще одну попытку незаконно использовать украинские ресурсы удалось остановить

- отметили в Генпрокуратуре.

Ольга Розгон

