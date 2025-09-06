Прокуратура повернула державі унікальні землі Національного природного парку "Кам’янська Січ" на Херсонщині
Прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури відстояли в суді повернення державі 550 га земель, що входять до Національного природного парку "Кам’янська Січ" на Херсонщині. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.
ГУ Держгеокадастру в області незаконно сформувало та передало ці ділянки у комунальну власність як землі сільськогосподарського призначення. Це суперечило вимогам закону та режиму охорони територій природно-заповідного фонду.
Суд повністю задовольнив позов прокуратури — накази визнано недійсними, а реєстрацію ділянок скасовано.
Завдяки вже виконаним трьом позовам прокуратури Нацпарк збереже свій природний та історичний потенціал, а унікальні землі залишаться під охороною держави.
Захист української землі від незаконного використання є одним із ключових напрямів роботи прокурорів Спеціалізованих екологічних прокуратур. Особливо важливо це тоді, коли мова йде про ділянки у межах природоохоронних територій, що мають екологічну та стратегічну цінність. Завдяки принциповій позиції прокуратури ще одну спробу незаконно використати українські ресурси вдалося зупинити
