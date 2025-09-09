Депутат райради Закарпаття, причетний до розтрати 8,4 млн грн на ремонті дороги, отримав підозру
Київ • УНН
Депутата Міжгірської райради підозрюють у розтраті понад 8,4 млн грн, виділених на ремонт автодороги Р-21. Він, будучи інженером технагляду, підписав 14 актів із неправдивими відомостями, що дозволило підряднику отримати кошти за невиконані роботи.
Прокурори повідомили про підозру депутату Міжгірської районної ради, який фігурує у справі про розтрату понад 8,4 млн грн, виділених на ремонт автодороги державного значення Р-21 "Долина - Хуст". Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, пише УНН.
Деталі
За даними слідства, підозрюваний працював інженером із технагляду та відповідав за контроль робіт. Він підписав 14 актів приймання з неправдивими відомостями, що дозволило підряднику отримати оплату за невиконані роботи.
Депутату інкриміновано неналежне виконання службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам держави (ч. 2 ст. 367 КК України). Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Прокуратура клопотатиме про його домашній арешт
Розслідування веде поліція за процесуального керівництва обласної прокуратури та за підтримки СБУ.
Окремо до суду вже передано обвинувальний акт щодо колишнього директора підрядної організації, який також причетний до схеми.
Нагадаємо
Раніше прокурори повідомили про підозру депутату Закарпатської облради Георгію Горвату. Колишній народний депутат від "Партії регіонів" зі спільниками підозрюються у привласненні 18 га земель державної власності на понад 160 млн гривень.