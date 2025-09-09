$41.250.03
Ексклюзив
9 вересня, 07:55 • 31549 перегляди
У росії внаслідок вибухів виведено з ладу магістральний нафтопровід і регіональний газогінPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:10 • 56239 перегляди
Незламний бізнес. Імпортер “Heel” відновлює роботу після прямого влучання російського дронаPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:01 • 50214 перегляди
Чи варто купувати квартиру восени: експерт розповів про ціни та ризики на ринку нерухомостіPhoto
9 вересня, 06:31 • 31590 перегляди
Кабмін оновив правила бронювання та мобілізації: акцент на оборонних підприємствах і уточнення процедур
8 вересня, 21:35 • 28210 перегляди
США завершують співпрацю з Європою у протидії дезінформації з боку росії, Китаю та Ірану
8 вересня, 17:31 • 27336 перегляди
Ворог атакував будівлю Кабміну ракетою "Іскандер" - Єрмак
8 вересня, 16:59 • 39395 перегляди
Єрмак обговорив з Рубіо безпекові гарантії та посилення санкцій проти рф
8 вересня, 15:42 • 56884 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України проведе другий поєдинок у кваліфікації проти Азербайджану PhotoVideo
8 вересня, 12:50 • 29129 перегляди
Генсек НАТО вирушить до Лондона на зустріч у форматі "Рамштайн" 9 вересня
8 вересня, 12:30 • 50693 перегляди
У росії атакували військову частину, яка здійснювала воєнні злочини у Бучі: є загиблі та пораненіPhoto
Депутат райради Закарпаття, причетний до розтрати 8,4 млн грн на ремонті дороги, отримав підозру

Київ • УНН

 • 104 перегляди

Депутата Міжгірської райради підозрюють у розтраті понад 8,4 млн грн, виділених на ремонт автодороги Р-21. Він, будучи інженером технагляду, підписав 14 актів із неправдивими відомостями, що дозволило підряднику отримати кошти за невиконані роботи.

Депутат райради Закарпаття, причетний до розтрати 8,4 млн грн на ремонті дороги, отримав підозру

Прокурори повідомили про підозру депутату Міжгірської районної ради, який фігурує у справі про розтрату понад 8,4 млн грн, виділених на ремонт автодороги державного значення Р-21 "Долина - Хуст". Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, пише УНН.

Деталі

За даними слідства, підозрюваний працював інженером із технагляду та відповідав за контроль робіт. Він підписав 14 актів приймання з неправдивими відомостями, що дозволило підряднику отримати оплату за невиконані роботи.

Прокуратура повернула державі унікальні землі Національного природного парку "Кам’янська Січ" на Херсонщині 06.09.25, 12:55 • 3331 перегляд

Депутату інкриміновано неналежне виконання службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам держави (ч. 2 ст. 367 КК України). Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Прокуратура клопотатиме про його домашній арешт

- йдеться в повідомлення ОГП.  

Розслідування веде поліція за процесуального керівництва обласної прокуратури та за підтримки СБУ.

Окремо до суду вже передано обвинувальний акт щодо колишнього директора підрядної організації, який також причетний до схеми.

Нагадаємо

Раніше прокурори повідомили про підозру депутату Закарпатської облради Георгію Горвату. Колишній народний депутат від "Партії регіонів" зі спільниками підозрюються у привласненні 18 га земель державної власності на понад 160 млн гривень.

Степан Гафтко

СуспільствоКримінал та НП
Закарпатська область
Служба безпеки України
Хуст
Херсонська область
Україна