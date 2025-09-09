$41.250.03
19:32
Отбор на ЧМ-2026: рука Зинченко не позволила сборной Украины победить АзербайджанPhotoVideo
16:05
Украине нужно еще 10 систем Patriot, и это срочно - Шмыгаль
Эксклюзив
15:59
Решение о передаче контроля над документацией вертолетов Ми-8МТВ может иметь уголовные последствия – эксперт
14:25
Свириденко передала руководителю миссии МВФ письмо с запросом о новой программе сотрудничества
Эксклюзив
9 сентября, 07:55
В России в результате взрывов выведены из строя магистральный нефтепровод и региональный газопроводPhoto
Эксклюзив
9 сентября, 07:10
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дронаPhoto
Эксклюзив
9 сентября, 07:01
Стоит ли покупать квартиру осенью: эксперт рассказал о ценах и рисках на рынке недвижимостиPhoto
9 сентября, 06:31
Кабмин обновил правила бронирования и мобилизации: акцент на оборонных предприятиях и уточнение процедур
8 сентября, 21:35
США прекращают сотрудничество с Европой в противодействии дезинформации со стороны россии, Китая и Ирана
8 сентября, 17:31
Враг атаковал здание Кабмина ракетой "Искандер" - Ермак
31 человек на Закарпатье получил подозрения: убытки более 86 миллионов

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Прокуроры Закарпатья сообщили о подозрении 31 человеку за преступления в сферах бюджетных злоупотреблений, медицины, образования, экологии и контрабанды. Общие убытки от этих деяний превышают 86 миллионов гривен.

31 человек на Закарпатье получил подозрения: убытки более 86 миллионов

На Закарпатье прокуроры областной и окружных прокуратур совместно с другими правоохранительными органами только за последнее время сообщили о подозрении еще 31 лицу по делам по приоритетным направлениям. Об этом информирует УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Детали

В частности, речь идет о преступлениях в сфере злоупотребления бюджетными средствами, разоблачены незаконные схемы в сфере медицины, образования, преступления против окружающей среды и экологии, контрабанда и др. Общие убытки, которые сейчас установлены в этих уголовных производствах — более 86 млн гривен.

Хочу четко подчеркнуть: работа в этом направлении будет и в дальнейшем только усиливаться. Мы не останавливаемся на достигнутом. Есть нарушения – прокуроры будут реагировать. Преступление – подозрение – справедливый приговор: в этом треугольнике наша цель – восстановление справедливости. И здесь не существует никаких привязок к должностям или статусам

- подчеркнул руководитель Закарпатской областной прокуратуры Мирослав Пацкан.

Депутатский корпус

Депутат Закарпатского областного совета, возглавляющий комиссию по вопросам, в частности, защиты экологии, организовал схему продажи дубовой древесины.

По документам "продавали" обычные дрова, а по факту - отгружали ценную древесину дуба. Действовал он в сговоре с руководителем Береговского надлесничества филиала "Карпатский лесной офис" ГП "Леса Украины"

- говорится в сообщении.

Отмечается, что депутат лично договаривался с конечным покупателем из Ровенской области о незаконных поставках. Сейчас установлено, что около 400 тыс грн за одну из таких поставок были перечислены на банковский счет жены депутата.

В Хусте депутат горсовета незаконно реализовывал электронные сигареты и жидкости к ним. Нелегальный бизнес наладил у себя во дворе в торговом павильоне.

В ходе осмотра правоохранители изъяли более тысячи единиц жидкостей для электронных сигарет и десятки электронных сигарет – все без марок акцизного налога

- сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Депутат районного совета, который в то время был назначен Службой автомобильных дорог для осуществления технического надзора за ремонтом дороги государственного значения, из-за служебной халатности допустил выбытие из бюджета 8,4 млн грн.

Злоупотребления бюджетными средствами

  • Директор общества завладел 37,8 млн грн бюджетных средств при выполнении работ по текущему ремонту автомобильной дороги государственного значения, а уже бывший инженер по техническому надзору Службы автомобильных дорог в Закарпатской области посодействовал ему в этом.
    • Руководитель Института аграрных ресурсов и заведующая зерновым складом, сговорившись, незаконно выдали другим лицам 300 тонн зерна со склада на Береговщине. Речь идет о 140 тоннах проса и 160 тоннах сои, стоимостью почти 1,9 млн грн.
      • Бывший начальник структурного подразделения главного управления ГСЧС в Закарпатской области и руководитель частного предприятия незаконно завладели более 234 тыс грн во время строительства гаражей.
        • Директор частного общества и инженер по техническому надзору Ужгородского горсовета незаконно завладели 235 тыс грн при выполнении работ по капитальному ремонту поликлиники в городе Ужгороде для размещения ВПЛ. Для реализации плана злоумышленники подделали 12 справок и актов.
          • Бывшая руководительница одного из управлений Ужгородского горсовета приняла в эксплуатацию офисно-жилой дом в областном центре без уплаты застройщиком долевого участия. Застройщик уплатил десятую часть от общей суммы, а город в результате недополучил почти 1,7 млн грн.
            • На Береговщине бывший заместитель начальника одного из управлений городского совета закупил модульное укрытие по цене выше на 1 млн грн от реальной.

              Преступления против окружающей среды, экологии и курортные земли

              • Разоблачен организатор схемы завладения 2 га земель в курортной зоне на полонине Драгобрат. Ранее уже сообщили о подозрении закарпатцу, на которого этот земельный участок был зарегистрирован. Стоимость земли составляет 12,5 млн грн.
                • Мастер леса Хустского надлесничества филиала "Карпатский лесной офис" ненадлежащим образом выполняя свои служебные обязанности допустил массовую незаконную порубку леса. Сумма ущерба составляет 1,6 млн грн.

                  Напомним

                  Завершено расследование в отношении служащих "Полтаваоблэнерго", которые организовали фиктивные сделки для уклонения от уплаты налогов на более 49 млн грн. Дело готовят к передаче в суд, трем лицам сообщено о подозрении.

