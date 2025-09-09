31 человек на Закарпатье получил подозрения: убытки более 86 миллионов
Прокуроры Закарпатья сообщили о подозрении 31 человеку за преступления в сферах бюджетных злоупотреблений, медицины, образования, экологии и контрабанды. Общие убытки от этих деяний превышают 86 миллионов гривен.
На Закарпатье прокуроры областной и окружных прокуратур совместно с другими правоохранительными органами только за последнее время сообщили о подозрении еще 31 лицу по делам по приоритетным направлениям. Об этом информирует УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.
В частности, речь идет о преступлениях в сфере злоупотребления бюджетными средствами, разоблачены незаконные схемы в сфере медицины, образования, преступления против окружающей среды и экологии, контрабанда и др. Общие убытки, которые сейчас установлены в этих уголовных производствах — более 86 млн гривен.
Хочу четко подчеркнуть: работа в этом направлении будет и в дальнейшем только усиливаться. Мы не останавливаемся на достигнутом. Есть нарушения – прокуроры будут реагировать. Преступление – подозрение – справедливый приговор: в этом треугольнике наша цель – восстановление справедливости. И здесь не существует никаких привязок к должностям или статусам
Депутат Закарпатского областного совета, возглавляющий комиссию по вопросам, в частности, защиты экологии, организовал схему продажи дубовой древесины.
По документам "продавали" обычные дрова, а по факту - отгружали ценную древесину дуба. Действовал он в сговоре с руководителем Береговского надлесничества филиала "Карпатский лесной офис" ГП "Леса Украины"
Отмечается, что депутат лично договаривался с конечным покупателем из Ровенской области о незаконных поставках. Сейчас установлено, что около 400 тыс грн за одну из таких поставок были перечислены на банковский счет жены депутата.
В Хусте депутат горсовета незаконно реализовывал электронные сигареты и жидкости к ним. Нелегальный бизнес наладил у себя во дворе в торговом павильоне.
В ходе осмотра правоохранители изъяли более тысячи единиц жидкостей для электронных сигарет и десятки электронных сигарет – все без марок акцизного налога
Депутат районного совета, который в то время был назначен Службой автомобильных дорог для осуществления технического надзора за ремонтом дороги государственного значения, из-за служебной халатности допустил выбытие из бюджета 8,4 млн грн.
Злоупотребления бюджетными средствами
- Директор общества завладел 37,8 млн грн бюджетных средств при выполнении работ по текущему ремонту автомобильной дороги государственного значения, а уже бывший инженер по техническому надзору Службы автомобильных дорог в Закарпатской области посодействовал ему в этом.
- Руководитель Института аграрных ресурсов и заведующая зерновым складом, сговорившись, незаконно выдали другим лицам 300 тонн зерна со склада на Береговщине. Речь идет о 140 тоннах проса и 160 тоннах сои, стоимостью почти 1,9 млн грн.
- Бывший начальник структурного подразделения главного управления ГСЧС в Закарпатской области и руководитель частного предприятия незаконно завладели более 234 тыс грн во время строительства гаражей.
- Директор частного общества и инженер по техническому надзору Ужгородского горсовета незаконно завладели 235 тыс грн при выполнении работ по капитальному ремонту поликлиники в городе Ужгороде для размещения ВПЛ. Для реализации плана злоумышленники подделали 12 справок и актов.
- Бывшая руководительница одного из управлений Ужгородского горсовета приняла в эксплуатацию офисно-жилой дом в областном центре без уплаты застройщиком долевого участия. Застройщик уплатил десятую часть от общей суммы, а город в результате недополучил почти 1,7 млн грн.
- На Береговщине бывший заместитель начальника одного из управлений городского совета закупил модульное укрытие по цене выше на 1 млн грн от реальной.
Преступления против окружающей среды, экологии и курортные земли
- Разоблачен организатор схемы завладения 2 га земель в курортной зоне на полонине Драгобрат. Ранее уже сообщили о подозрении закарпатцу, на которого этот земельный участок был зарегистрирован. Стоимость земли составляет 12,5 млн грн.
- Мастер леса Хустского надлесничества филиала "Карпатский лесной офис" ненадлежащим образом выполняя свои служебные обязанности допустил массовую незаконную порубку леса. Сумма ущерба составляет 1,6 млн грн.
