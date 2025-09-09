31 человек на Закарпатье получил подозрения: убытки более 86 миллионов

На Закарпатье прокуроры областной и окружных прокуратур совместно с другими правоохранительными органами только за последнее время сообщили о подозрении еще 31 лицу по делам по приоритетным направлениям. Об этом информирует УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

В частности, речь идет о преступлениях в сфере злоупотребления бюджетными средствами, разоблачены незаконные схемы в сфере медицины, образования, преступления против окружающей среды и экологии, контрабанда и др. Общие убытки, которые сейчас установлены в этих уголовных производствах — более 86 млн гривен.

Хочу четко подчеркнуть: работа в этом направлении будет и в дальнейшем только усиливаться. Мы не останавливаемся на достигнутом. Есть нарушения – прокуроры будут реагировать. Преступление – подозрение – справедливый приговор: в этом треугольнике наша цель – восстановление справедливости. И здесь не существует никаких привязок к должностям или статусам - подчеркнул руководитель Закарпатской областной прокуратуры Мирослав Пацкан.

Депутатский корпус

Депутат Закарпатского областного совета, возглавляющий комиссию по вопросам, в частности, защиты экологии, организовал схему продажи дубовой древесины.

По документам "продавали" обычные дрова, а по факту - отгружали ценную древесину дуба. Действовал он в сговоре с руководителем Береговского надлесничества филиала "Карпатский лесной офис" ГП "Леса Украины" - говорится в сообщении.

Отмечается, что депутат лично договаривался с конечным покупателем из Ровенской области о незаконных поставках. Сейчас установлено, что около 400 тыс грн за одну из таких поставок были перечислены на банковский счет жены депутата.

В Хусте депутат горсовета незаконно реализовывал электронные сигареты и жидкости к ним. Нелегальный бизнес наладил у себя во дворе в торговом павильоне.

В ходе осмотра правоохранители изъяли более тысячи единиц жидкостей для электронных сигарет и десятки электронных сигарет – все без марок акцизного налога - сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Депутат районного совета, который в то время был назначен Службой автомобильных дорог для осуществления технического надзора за ремонтом дороги государственного значения, из-за служебной халатности допустил выбытие из бюджета 8,4 млн грн.

Злоупотребления бюджетными средствами

Директор общества завладел 37,8 млн грн бюджетных средств при выполнении работ по текущему ремонту автомобильной дороги государственного значения, а уже бывший инженер по техническому надзору Службы автомобильных дорог в Закарпатской области посодействовал ему в этом.

Руководитель Института аграрных ресурсов и заведующая зерновым складом, сговорившись, незаконно выдали другим лицам 300 тонн зерна со склада на Береговщине. Речь идет о 140 тоннах проса и 160 тоннах сои, стоимостью почти 1,9 млн грн.

Бывший начальник структурного подразделения главного управления ГСЧС в Закарпатской области и руководитель частного предприятия незаконно завладели более 234 тыс грн во время строительства гаражей.

Директор частного общества и инженер по техническому надзору Ужгородского горсовета незаконно завладели 235 тыс грн при выполнении работ по капитальному ремонту поликлиники в городе Ужгороде для размещения ВПЛ. Для реализации плана злоумышленники подделали 12 справок и актов.

Бывшая руководительница одного из управлений Ужгородского горсовета приняла в эксплуатацию офисно-жилой дом в областном центре без уплаты застройщиком долевого участия. Застройщик уплатил десятую часть от общей суммы, а город в результате недополучил почти 1,7 млн грн.

На Береговщине бывший заместитель начальника одного из управлений городского совета закупил модульное укрытие по цене выше на 1 млн грн от реальной.

Преступления против окружающей среды, экологии и курортные земли

Разоблачен организатор схемы завладения 2 га земель в курортной зоне на полонине Драгобрат. Ранее уже сообщили о подозрении закарпатцу, на которого этот земельный участок был зарегистрирован. Стоимость земли составляет 12,5 млн грн.

Мастер леса Хустского надлесничества филиала "Карпатский лесной офис" ненадлежащим образом выполняя свои служебные обязанности допустил массовую незаконную порубку леса. Сумма ущерба составляет 1,6 млн грн.

