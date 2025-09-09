$41.250.03
48.380.22
ukenru
19:32 • 2328 перегляди
Відбір на ЧС-2026: рука Зінченка не дозволила збірній Україні перемогти Азербайджан
16:05 • 10428 перегляди
Україні потрібно ще 10 систем Patriot і це терміново - Шмигаль
Ексклюзив
15:59 • 18136 перегляди
Рішення про передачу контролю над документацією вертольотів Ми-8МТВ може мати кримінальні наслідки – експерт
14:25 • 12800 перегляди
Свириденко передала керівнику місії МВФ лист із запитом про нову програму співпраці
Ексклюзив
9 вересня, 07:55 • 41030 перегляди
У росії внаслідок вибухів виведено з ладу магістральний нафтопровід і регіональний газогін
Ексклюзив
9 вересня, 07:10 • 70163 перегляди
Незламний бізнес. Імпортер "Heel" відновлює роботу після прямого влучання російського дрона
Ексклюзив
9 вересня, 07:01 • 59447 перегляди
Чи варто купувати квартиру восени: експерт розповів про ціни та ризики на ринку нерухомості
9 вересня, 06:31 • 36139 перегляди
Кабмін оновив правила бронювання та мобілізації: акцент на оборонних підприємствах і уточнення процедур
8 вересня, 21:35 • 30146 перегляди
США завершують співпрацю з Європою у протидії дезінформації з боку росії, Китаю та Ірану
8 вересня, 17:31 • 29157 перегляди
Ворог атакував будівлю Кабміну ракетою "Іскандер" - Єрмак
Актуальне
MIM-104 Patriot
NASAMS
IRIS-T
MIM-23 Hawk
The Washington Post

31 особа на Закарпатті отримала підозри: збитки понад 86 мільйонів

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Прокурори Закарпаття повідомили про підозру 31 особі за злочини у сферах бюджетних зловживань, медицини, освіти, екології та контрабанди. Загальні збитки від цих діянь перевищують 86 мільйонів гривень.

31 особа на Закарпатті отримала підозри: збитки понад 86 мільйонів

На Закарпатті прокурори обласної та окружних прокуратур спільно із іншими правоохоронними органами тільки за останній час повідомили про підозру ще 31 особі у справах по пріоритетних напрямках. Про це інформує УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Деталі

Зокрема, йдеться про злочини у сфері зловживання із бюджетними коштами, викрито незаконні схеми у сфері медицини, освіти, злочини проти довкілля та екології, контрабанду, та ін. Загальні збитки, які наразі встановлені у цих кримінальних провадженнях — понад 86 млн гривень.

Хочу чітко наголосити: робота у цьому напрямку буде й надалі тільки посилюватися. Ми не зупиняємось на досягнутому. Є порушення – прокурори реагуватимуть. Злочин – підозра – справедливий вирок: у цьому трикутнику, наша мета – відновлення справедливості. І тут не існує жодних прив’язок до посад чи статусів

- наголосив керівник Закарпатської обласної прокуратури Мирослав Пацкан.

Депутатський корпус

Депутат Закарпатської обласної ради, який очолює комісію з питань, зокрема, захисту екології, організував схему продажу дубової деревини.

За документами "продавали" звичайні дрова, а по факту - відгружали цінну деревину дубу. Діяв він у змові із керівником Берегівського надлісництва філії "Карпатський лісовий офіс" ДП "Ліси України"

- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що депутат особисто домовлявся із кінцевим покупцем з Рівненщини про незаконні поставки. Наразі встановлено, що близько 400 тис грн за одну з таких поставок були переказані на банківський рахунок дружини депутата.

У Хусті депутат міськради незаконно реалізовував електронні сигарети і рідини до них. Нелегальний бізнес налагодив у себе на подвір’ї в торгівельному павільйоні.

У ході огляду правоохоронці вилучили понад тисячу одиниць рідин для електронних сигарет та десятки електронних сигарет – усе без марок акцизного податку

- повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Депутат районної ради, який на той час був призначений Службою автомобільних доріг для здійснення технічного нагляду за ремонтом дороги державного значення, через службову недбалість допустив вибуття з бюджету 8,4 млн грн.

Зловживання із бюджетними коштами

  • Директор товариства заволодів 37,8 млн грн бюджетних коштів при виконанні робіт з поточного ремонту автомобільної дороги державного значення, а вже колишній інженер з технічного нагляду Служби автомобільних доріг в Закарпатській області посприяв йому в цьому.
    • Керівниця Інституту аграрних ресурсів та завідувачка зернового складу, змовившись, незаконно видали іншим особам 300 тонн зерна зі складу на Берегівщині. Йдеться про 140 тонн проса та 160 тонн сої, вартістю майже 1,9 млн грн.
      • Колишній начальник структурного підрозділу головного управління ДСНС у Закарпатській області та керівник приватного підприємства незаконно заволоділи понад 234 тис грн під час будівництва гаражів.
        • Директор приватного товариства та інженер з технічного нагляду Ужгородської міськради незаконно заволоділи 235 тис грн при виконанні робіт з капітального ремонту поліклініки в місті Ужгороді для розміщення ВПО. Для реалізації плану зловмисники підробили 12 довідок та актів.
          • Колишня керівниця одного із управлінь Ужгородської міськради прийняла в експлуатацію офісно-житловий будинок в обласному центрі без сплати забудовником пайової участі. Забудовник сплатив десяту частину від загальної суми, а місто в результаті недоотримало майже 1,7 млн грн.
            • На Берегівщині колишній заступник начальника одного із управлінь міської ради закупив модульне укриття за ціною вище на 1 млн грн від реальної.

              Злочини проти довкілля, екології та курортні землі

              • Викрито організатора схеми заволодіння 2 га земель у курортній зоні на полонині Драгобрат. Раніше вже повідомили про підозру закарпатцю, на якого цю земельну ділянку було зареєстровано. Вартість землі становить 12,5 млн грн.
                • Майстер лісу Хустського надлісництва філії "Карпатський лісовий офіс" неналежно виконуючи свої службові обов’язки допустив масову незаконну порубку лісу. Сума збитків складає 1,6 млн грн.

                  Нагадаємо

                  Завершено розслідування щодо службовців "Полтаваобленерго", які організували фіктивні угоди для ухилення від сплати податків на понад 49 млн грн. Справу готують до передачі в суд, трьом особам повідомлено про підозру.

                  "Нажилися" на дорогах, укриттях та "мертвих душах": на Харківщині викрили масштабні зловживання на 45 млн грн04.09.25, 15:45 • 3654 перегляди

                  Віта Зеленецька

                  Кримінал та НП
                  Електроенергія
                  Рівненська область
                  Полтавська область
                  Генеральний прокурор (Україна)
                  Закарпатська область
                  Державна служба України з надзвичайних ситуацій
                  Хуст
                  Ужгород