31 особа на Закарпатті отримала підозри: збитки понад 86 мільйонів

На Закарпатті прокурори обласної та окружних прокуратур спільно із іншими правоохоронними органами тільки за останній час повідомили про підозру ще 31 особі у справах по пріоритетних напрямках. Про це інформує УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Деталі

Зокрема, йдеться про злочини у сфері зловживання із бюджетними коштами, викрито незаконні схеми у сфері медицини, освіти, злочини проти довкілля та екології, контрабанду, та ін. Загальні збитки, які наразі встановлені у цих кримінальних провадженнях — понад 86 млн гривень.

Хочу чітко наголосити: робота у цьому напрямку буде й надалі тільки посилюватися. Ми не зупиняємось на досягнутому. Є порушення – прокурори реагуватимуть. Злочин – підозра – справедливий вирок: у цьому трикутнику, наша мета – відновлення справедливості. І тут не існує жодних прив’язок до посад чи статусів - наголосив керівник Закарпатської обласної прокуратури Мирослав Пацкан.

Депутатський корпус

Депутат Закарпатської обласної ради, який очолює комісію з питань, зокрема, захисту екології, організував схему продажу дубової деревини.

За документами "продавали" звичайні дрова, а по факту - відгружали цінну деревину дубу. Діяв він у змові із керівником Берегівського надлісництва філії "Карпатський лісовий офіс" ДП "Ліси України" - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що депутат особисто домовлявся із кінцевим покупцем з Рівненщини про незаконні поставки. Наразі встановлено, що близько 400 тис грн за одну з таких поставок були переказані на банківський рахунок дружини депутата.

У Хусті депутат міськради незаконно реалізовував електронні сигарети і рідини до них. Нелегальний бізнес налагодив у себе на подвір’ї в торгівельному павільйоні.

У ході огляду правоохоронці вилучили понад тисячу одиниць рідин для електронних сигарет та десятки електронних сигарет – усе без марок акцизного податку - повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Депутат районної ради, який на той час був призначений Службою автомобільних доріг для здійснення технічного нагляду за ремонтом дороги державного значення, через службову недбалість допустив вибуття з бюджету 8,4 млн грн.

Зловживання із бюджетними коштами

Директор товариства заволодів 37,8 млн грн бюджетних коштів при виконанні робіт з поточного ремонту автомобільної дороги державного значення, а вже колишній інженер з технічного нагляду Служби автомобільних доріг в Закарпатській області посприяв йому в цьому.

Керівниця Інституту аграрних ресурсів та завідувачка зернового складу, змовившись, незаконно видали іншим особам 300 тонн зерна зі складу на Берегівщині. Йдеться про 140 тонн проса та 160 тонн сої, вартістю майже 1,9 млн грн.

Колишній начальник структурного підрозділу головного управління ДСНС у Закарпатській області та керівник приватного підприємства незаконно заволоділи понад 234 тис грн під час будівництва гаражів.

Директор приватного товариства та інженер з технічного нагляду Ужгородської міськради незаконно заволоділи 235 тис грн при виконанні робіт з капітального ремонту поліклініки в місті Ужгороді для розміщення ВПО. Для реалізації плану зловмисники підробили 12 довідок та актів.

Колишня керівниця одного із управлінь Ужгородської міськради прийняла в експлуатацію офісно-житловий будинок в обласному центрі без сплати забудовником пайової участі. Забудовник сплатив десяту частину від загальної суми, а місто в результаті недоотримало майже 1,7 млн грн.

На Берегівщині колишній заступник начальника одного із управлінь міської ради закупив модульне укриття за ціною вище на 1 млн грн від реальної.

Злочини проти довкілля, екології та курортні землі

Викрито організатора схеми заволодіння 2 га земель у курортній зоні на полонині Драгобрат. Раніше вже повідомили про підозру закарпатцю, на якого цю земельну ділянку було зареєстровано. Вартість землі становить 12,5 млн грн.

Майстер лісу Хустського надлісництва філії "Карпатський лісовий офіс" неналежно виконуючи свої службові обов’язки допустив масову незаконну порубку лісу. Сума збитків складає 1,6 млн грн.

Нагадаємо

